Echeverría dice que algunos navarros afectados por la guerra en Irán han podido salir de la zona "más conflictiva"

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha explicado que algunos ciudadanos navarros "ya han podido salir del territorio más conflictivo" tras los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha indicado que "vuelan hoy a sus destinos".

Echeverría ha explicado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "no tenemos una información territorializada" sobre los navarros afectados, ya que el Ministerio de Exteriores "se centraliza en los españoles con independencia de cuál sea su territorio".

No obstante, ha señalado que "sí que tenemos información de algún grupo puntual, como pueden ser los bomberos de Gobierno de Navarra -que se encontraban en Doha- y algún navarro más". Algunos de ello, ha apuntado, "ya han podido salir del territorio más de conflicto y vuelan hoy a sus destinos".