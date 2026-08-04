Echeverría dice que las catas del TAV en Alsasua se han realizado "con total normalidad"

Archivo - La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha afirmado que las catas que se están produciendo estos días en Alsasua para analizar cuál será la conexión del TAV entre la Comunidad foral y la 'Y vasca' se han realizado "con total normalidad".

Así lo ha indicado este martes, en respuesta a los medios de comunicación sobre si se ha producido algún parón en las catas debido a las movilizaciones desarrolladas por los vecinos de la zona. "No, han seguido. Las catas se han realizado con total normalidad y además creo que finalizarán en estos días, si no hoy, será mañana", ha señalado.

Según ha continuado Echeverría, "en principio, esa es la previsión". "No ha habido ninguna parálisis y la empresa ha podido trabajar con relativa normalidad", ha remarcado.