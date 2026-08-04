Echeverría dice, sobre un posible reparto de menores ante la situación de Ceuta, que se haría en función del Reglamento

Archivo - La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha afirmado que, en caso de producirse un reparto de menores debido a la situación de "presión migratoria" en la que se encuentra Ceuta, este se realizaría según lo establecido en la reforma del Reglamento de Extranjería, mientras que en el caso de los mayores de edad se seguiría "con el mismo procedimiento que hasta ahora".

Según ha indicado este martes, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, "tenemos una modificación del Reglamento de Extranjería que afectaba a los menores", y que si Ceuta "sigue estando en una situación de presión migratoria", se realizará "el reparto que se establezca en la reforma del Reglamento".

"Eso en cuanto a los menores. Y en cuanto a los mayores de edad, se seguirá con el mismo procedimiento que hasta ahora. Será Navarra, es decir, será el Gobierno de Navarra, quien tenga que decir qué capacidad tiene de asumir esas personas o no", ha apuntado.