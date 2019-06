Los economistas Dirk Krueger y Ramón Marimon participan este martes en la UPNA en un seminario sobre macroeconomía

Publicado 23/06/2019 12:36:50 CET

PAMPLONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Inarbe (Institute for Advanced Research in Business and Economics), en colaboración con el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha organizado un seminario en el que se abordarán diversas cuestiones relacionadas con la macroeconomía y que contará como ponentes con los economistas Dirk Krueger, Ramón Marimon y Omar Rachedi.

La jornada se desarrollará en inglés y es abierta, pero se requiere inscripción. Se celebrará el próximo martes, 25 de junio, a partir de las 10.20 horas en el centro Jerónimo de Ayanz, en el campus de Arrosadia de la UPNA.

La primera ponencia se iniciará a las 10.30 horas y correrá a cargo de Omar Rachedi, doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y economista del Banco de España desde 2015. Hablará de los efectos de la política fiscal de un gobierno en una economía con múltiples sectores de producción interconectados que presentan diferencias en la rigidez de precios, la intensidad del uso de los factores de producción, el uso de bienes intermedios y la contribución a la demanda final. Según su trabajo, "el efecto multiplicador asociado a un aumento del gasto público es un 84% mayor que el de una economía de un solo sector productivo".

Tras una pausa café será el turno de Ramón Marimon, doctor en Economía por la Northwestern University (EE.UU.). En su ponencia, 'Dos propuestas para mejorar los mercados laborales europeos', presenta dos propuestas de reforma del mercado de trabajo que permitan mejorar los procesos de creación de empleo y reduzcan las elevadas y persistentes tasas de desempleo que se observan en las economías europeas.

Marimon ejerce actualmente como catedrático de Economía y ostenta la 'Pierre Werner Chair' en el European University Institute de Florencia, con licencia académica de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Es coordinador científico del proyecto ADEMU del programa de investigación europeo Horizon 2020 y ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas de exelencia internacional en economía como Econometrica, Journal of Political Economy, American Economic Review, Journal of Economic Theory y Review of Economic Dynamics.

Finalmente, a las 15.00 horas, Dirk Krueger, Doctor en Economía por la University de Minnesota (EE.UU) y catedrático de Economía por la University of Pennsylvania (EE.UU.) hablará sobre los tipos impositivos marginales. En concreto, argumenta que "un tipo marginal elevado para las rentas del trabajo es un instrumento efectivo para la sostenibilidad de la seguridad social, incluso en el caso de que las familias tengan una alta predisposición a modificar su deseo de trabajar ante cambios del salario". "El modelo muestra que la tasa impositiva marginal óptima para la población que acumula el 1% de ganancias más altas debería estar próximo al 90%", explica la UPNA en una nota.

Krueger, afiliado al National Bureau of Economic Research (NBER), Centre for Economic Policy Research (CEPR), es Research Fellow en Netspar, Tilburg (Holanda) y en Wolfgang Goethe University, Frankfurt (Alemania). Es editor de la prestigiosa revista científica Review of Economic Studies. Ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas de excelencia internacional en Economía como American Economic Review, Journal of Monetary Economics, Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory, Review of Economic Dynamics, y Review of Economics and Statistics.