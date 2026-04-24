Educación adjudica el proyecto del nuevo centro de Formación Profesional en Tudela

Imagen del proyecto del nuevo centro integrado de formación profesional de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado la redacción del proyecto del nuevo centro integrado de Formación Profesional de Tudela, un edificio que albergará la oferta formativa de administración y gestión, actividades físicas y deportivas y servicios socioculturales y a la comunidad en una parcela del PSIS del campus de la UPNA situada junto a la escuela infantil Santa Ana de esta ciudad.

La adjudicación del proyecto y, en su caso, dirección de las obras del nuevo edificio para la FP en la ciudad de Tudela ha recaído en el estudio de arquitectura Themolino Proyectos, S.L.P. por un importe de 193.600 euros, IVA incluido. El plazo para la redacción del proyecto, una vez formalizada la contratación, es de 3 meses.

La adjudicación del proyecto, ha informado el Ejecutivo, es "un importante paso en la ampliación y mejora de la oferta formativa de formación profesional para la Ribera de Navarra y de Tudela y materializa el anuncio realizado en diciembre de 2023 por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que en una visita al campus de la UPNA en Tudela adelantó la voluntad del Ejecutivo foral de crear un nuevo centro de formación profesional en la capital ribera".

Posteriormente el Gobierno de Navarra, la UPNA y el Ayuntamiento de Tudela trabajaron hasta alcanzar un acuerdo que definió el espacio donde se levantará el nuevo edificio, gracias a una modificación del PSIS del campus de la universidad pública presentada en octubre de 2025.

El nuevo edificio se ejecutará por fases. El primer edificio, cuyo proyecto se ha adjudicado, contará con una superficie construida de 3.179,21 metros cuadrados distribuidos en planta baja y primera, en donde se desarrollarán todos los espacios necesarios para los grados de administración y gestión, actividades físicas y deportivas, servicios socioculturales y a la comunidad además de todos los espacios auxiliares, tales como despachos, departamentos, salas de reuniones, aseos, espacios de instalaciones, etc.

El proyecto incorporará todas las medidas necesarias para conseguir un edificio ecoeficiente, cuidadoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente. Una vez finalizada la redacción del proyecto, el departamento de Educación licitará las obras correspondientes, previsiblemente en el último trimestre de 2026.

Educación continúa al mismo tiempo las obras de remodelación integral del CIP ETI San Juan, en el centro histórico de Tudela, que a partir del próximo mes de septiembre ofrecerá los nuevos ciclos de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración, dentro de un plan de transformación estratégica de la oferta de la formación profesional al servicio de la sociedad y la empresa de Tudela y de toda la zona sur de Navarra.

Tras la reforma integral de la primera planta del edificio, que fue dada a conocer el pasado mes de enero, las obras de acondicionamiento se desarrollan ahora en la planta baja, donde se ubicarán las cocinas, talleres, almacenes, y el bar-restaurante que estará abierto a la ciudadanía tudelana, y en la tercera planta. Ya en el segundo semestre de este año los trabajos, presupuestados en 7,8 millones de euros, finalizarán con la remodelación integral de la segunda planta del edificio de la vieja ETI San Juan.