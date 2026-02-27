Educación asumirá la gestión de los comedores escolares de los colegios de Espinal e Hilarión Eslava de Pamplona

Archivo - Imagen de un comedor escolar. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado que el colegio público de la localidad de Espinal y el colegio público Hilarión Eslava de Pamplona pasarán a formar parte de la red de comedores comarcales gestionados directamente por el Departamento de Educación.

El anuncio supone la plasmación de una de las mejoras contempladas en el Decreto Foral 58/2024, de 29 de mayo, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Foral de Navarra, en virtud del cual, "por primera vez en la historia de la educación en Navarra se amplió también el derecho a comedor en los meses de septiembre y junio, es decir, los 175 días de curso lectivo".

Para este curso 2025-2026, el Departamento convirtió en comarcales los comedores escolares del Colegio Público San Esteban de Erro y del Colegio Público San Jorge de Pamplona.

La declaración como comedores comarcales del CPEIP de Espinal y el CEIP Hilarión Eslava de Pamplona viene motivada en "las características singulares de ambos centros educativos". En el caso del comedor del CPEIP de Espinal, se debe a que se encuentra situado en una localidad "en zona de riesgo extremo de despoblación", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En lo que respecta al CPEIP Hilarión Eslava de Pamplona, la declaración como comarcal se fundamenta en la oferta de primer ciclo de Educación Infantil (0-3), siendo el primer centro 0-12 de la Comunidad Foral de Navarra.

Hasta la fecha, la gestión de estos comedores ha sido asumida por las apymas de los centros educativos y, a partir del próximo curso escolar, estos comedores pasarán a formar parte de la red de comedores comarcales gestionados directamente por el Departamento de Educación.

Actualmente el comedor escolar de Espinal tiene 12 comensales. Por su parte, el comedor escolar del colegio pamplonés de Hilarión Eslava tiene 168 comensales.

Ambas comarcalizaciones se unen a la del colegio Martín de Azpilcueta de Barásoain, cuyo comedor también pasará a ser gestionado en el 26-27 por el Departamento, al haber sido designado como centro comarcal con la reciente modificación del mapa escolar.