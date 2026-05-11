Educación dice que el 99% de las preinscripciones admitidas en la red de ikastolas de Navarra han sido en primera opción

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El 99% de las preinscripciones admitidas de niñas y niños de 3 años cuyas familias han elegido una ikastola privada concertada en Navarra para cursar sus estudios ha obtenido la plaza deseada en el centro educativo elegido en primera opción.

El Departamento de Educación ha dado a conocer este lunes los listados definitivos de admisión de alumnado en el segundo ciclo de Educación Infantil. Se han confirmado 295 solicitudes de preinscripción en su primera opción para la ikastola deseada por las familias. "El dato demuestra que la práctica totalidad de las familias residentes en cualquier punto geográfico de Navarra que han pedido que sus hijas e hijos se matriculen en una ikastola privada para cursar sus estudios en euskera lo han podido hacer en su primera opción", ha destacado el Gobierno de Navarra en una nota.

El listado definitivo de preinscripciones conocido este lunes confirma, asimismo, un 99% de solicitudes de niñas y niños de 3 años admitidas en el conjunto de centros educativos elegidos por las familias como su primera opción, tanto públicos como concertados, "evidenciando la garantía del respeto al derecho de las familias a la libre elección de centro educativo", ha señalado el Ejecutivo. De las 4.381 preinscripciones totales admitidas, 4.325 lo han sido en su primera opción.

En los centros públicos se han admitido 2.664 solicitudes, de ellas, 2.663 en primera opción, un 99,6%. En los centros concertados, de 1.710 preinscripciones admitidas, 1.676 lo han sido en su primera opción de centro (98%). Finalmente, en la red de ikastolas de Navarra se han admitido en primera opción un total de 295 solicitudes (99%).

Según ha indicado el Ejecutivo, se trata de "porcentajes muy similares a los registrados en años anteriores e incluso superiores a los registrados, por ejemplo, para el curso 2024-2025, en el que el porcentaje de familias que vio satisfecha su solicitud de elección de centro educativo concertado en primera opción fue del 97,6%, cuatro décimas menor que el registrado este año". En el curso 22-23, el 98,3% de las familias vio confirmada en primera opción el colegio elegido para sus hijos, porcentaje que fue del 99,2% en el curso 23-24 y del 99,2% en el curso 25-26.