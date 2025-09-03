Educación dice que está "en pleno proceso" para que todas las plazas de profesorado ofertadas estén adjudicadas

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda de Navarra, José Luis Arasti (i), y el consejero de Educación de Navarra, Carlos Gimeno (d), durante una sesión plenaria en el Parlamento de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que el departamento está "en pleno proceso para que más pronto que tarde" estén adjudicadas todas las plazas ofertadas en la convocatoria de empleo público para profesorado.

"De las 3.828 plazas ofertadas se cubrieron 3.767, quedan algunas vacantes sin cubrir, todavía hay algunas vacantes que son complejas de cubrir y necesitamos más profesorado", ha explicado el consejero a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Gimeno ha afirmado que "se cubrieron en la primera ATP el 98,40% de las plazas ofertadas a interinos, luego ya ha habido alguna baja que tenemos que sustituir, pero estamos en pleno proceso para que más pronto que tarde estén todas las plazas adjudicadas". "Ofertamos 3.828 y 3.767 se cubrieron en primera instancia. Desde el miércoles a hoy ha habido alguna baja que ha habido que sustituir y hay alguna plaza, alguna vacante, unas 40, que estamos teniendo dificultades por los perfiles en ámbitos informáticos, en ámbitos de electrónica, donde tenemos más dificultades, en perfiles fundamentalmente de Formación Profesional, en ámbitos de matemáticas, hay dificultades para cubrir todas las plazas", ha indicado, aunque ha insistido en que "prácticamente están todas cubiertas". "Entendemos que la normalidad es lo que impera en este sentido", ha resaltado.