Educación recurre al TS la sentencia que obliga a aplicar en la concertada la reducción de ratios de la pública

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado que el departamento ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso en casación respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que obligaba a aplicar a los centros concertados las reducciones de ratios de alumnado establecidas para la enseñanza pública.

En respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que el recurso se debe, entre otras cuestiones, a que "si no se recurre, la sentencia hubiese adquirido firmeza, habría que haberla ejecutado y habría que haber hecho una readmisión de todo el alumnado", ya que "cualquier persona afectada podría haber presentado un recurso".

"Por otra parte, la sentencia argumenta que no aplicar las mismas ratios a la red vulnera el principio constitucional de igualdad. Pues yo no sé por qué en el País Vasco hay una norma que fija ratios diferentes entre la pública y la concertada, concretamente el decreto 21/2009. Eso es una cuestión que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca y no pasa nada. Nadie ha recurrido esta cuestión", ha añadido.

Según Gimeno, "entendiendo que no hay jurisprudencia" al respecto, "a nosotros nos parece interesante que un órgano jurisdiccional único se pronuncie al respecto". "Nos interesa conocer la postura del Tribunal Supremo, al margen de que no estamos de acuerdo con la sentencia, la respetamos, pero no estamos de acuerdo con el principio de igualdad", ha manifestado, tras añadir que "no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una materia supone una infracción".