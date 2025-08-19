Efectivos de Bomberos de Navarra viajan a Asturias para colaborar en labores de extinción de incendios

Dos bomberos trabajan el 10 de agosto en la extinción del incendio que se declaró en la localidad navarra de Carcastillo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra han salido la pasada madrugada hacia Asturias para colaborar en las labores de extinción de incendios que afectan al Principado.

Navarra traslada estos efectivos después de que este lunes la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Amparo López, anunciara que el Ejecutivo navarro había ofrecido al Ministerio recursos para la extinción de incendios en otras Comunidades Autónomas.

Así, Navarra ya había enviado este lunes a Asturias un helicóptero, que se incorporó a las labores de extinción de incendios, y la pasada madrugada han salido hacia el Principado 24 efectivos de Bomberos de la Comunidad foral.

Amparo López manifestó que "en este momento nos toca ser solidarios y estamos trabajando desde la solidaridad y la necesidad de dar apoyo" a otras Comunidades en las labores de extinción de incendios.