Eginoa afirma que "no se entiende" la actuación del presidente de la mesa de Belate de "negarse a convocar reuniones"

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, Edurne Eguinoa, comparece ante la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 4 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edune Eginoa, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicación de obra pública que, en la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, "no se entiende muy bien la actuación del presidente -Jesús Polo-, porque se negó a convocar las reuniones presenciales" y ha añadido que "ha fallado un elemento esencial de los órganos colegiados, como son las deliberaciones".

Eginoa ha acudido a la comparecencia acompañada de Iván Razquin, director del Servicio de Investigación, Inspección y régimen sancionador de la OANA, quien está llamado a comparecer la próxima semana. La OANA realizó varios informes, solicitados por la presidenta del Gobierno foral, sobre los contratos de Belate, del colegio de Arbizu, de dos promociones de VPO en Erripagaña y las oficinas del Navarra Arena; obras adjudicadas a Acciona y Servinabar o Alegure, estas dos últimas administradas por Antxon Alonso.

Edurne Eginoa ha explicado que se ratifica en los informes emitidos y ha añadido que no se consideró que se debía abrir un trámite de alegaciones. Aunque el Gobierno emitió un informe de respuesta, la directora ha comentado que "no se consideraron alegaciones". "Con lo que vamos viendo en esta comisión de investigación podríamos elaborar un nuevo informe porque hay muchas, muchas cosas nuevas que han salido y con más calma", ha dicho.

Preguntada por UPN acerca de si el informe de la OANA sobre las obras de duplicación de los túneles de Belate colisiona con el emitido por la Cámara de Comptos o es complementario, Eginoa ha precisado que "es distinto al analizar aspectos no considerados en el informe de Comptos". "Pero, además, en este caso, porque la Cámara de Comptos y la oficina coordinamos actuaciones, como ellos iban a analizar este expediente en el informe de cuentas del 2023, lo hablamos y la oficina analizaba el funcionamiento de la mesa de contratación", ha dicho. El informe de la OANA concluyó que la adjudicación de las obras de Belate era "nula de pleno derecho".

En concreto, la directora de la OANA se "ratifica" en lo expuesto sobre el funcionamiento de dicha mesa y ha precisado que "los miembros pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial". "Ha fallado un elemento esencial de los órganos colegiados, como son las deliberaciones; especialmente en este expediente, en el que ya había una relación tensa, no se entiende muy bien la actuación del presidente -Jesús Polo-, porque se negó a convocar las reuniones presenciales, cuando los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias", ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas "deliberar".

Según ha añadido, "en una obra que ya estaba adjudicada y ejecutándose lo lógico es que la obra siga para no causar perjuicio al interés general, sin perjuicio de que no se adjudicó conforme a la ley". Ha explicado así que "ya no se podía" retrotraer al momento en que hubo esa "vulneración de derechos" en la mesa, "ya estaban todos los sobres de documentación abiertos". "La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto", ha afirmado, para opinar que "sería un desastre parar ahora esa obra".

Según ha dicho Edurne Eginoa, las conclusiones del informe de la OANA "han servido, por lo menos, para que no se siguiera ese procedimiento que era totalmente irregular y contrario a la ley".