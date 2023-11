EH Bildu anuncia un acuerdo fiscal con el Gobierno y UPN dice que los abertzales no han logrado la reforma que querían

Esparza ha indicado que en EH Bildu "venían a segar y no sé siquiera si iban a espigar en materia fiscal en este momento"



El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha anunciado este lunes que han alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Navarra en torno a la ley foral de medidas fiscales para 2024 de forma que salgan adelante en el trámite parlamentario seis de las enmiendas presentadas por el grupo abertzale. Por su parte, UPN se ha mostrado "contento" de que, "gracias" a la formación regionalista, "EH Bildu no va a conseguir la reforma fiscal que quería y el acuerdo que ha anunciado no supone ningún cambio fundamental en la propuesta del Gobierno".

El debate de las medidas tributarias, en el que EH Bildu posibilitará su aprobación con la abstención, comenzará en comisión en la Cámara el próximo día 14 de diciembre y se llevarán a pleno para su aprobación el día 21.

En declaraciones a los medios de comunicación, Adolfo Araiz ha señalado, no obstante, que en la negociación de este tema con el Gobierno "se ha perdido una nueva oportunidad para profundizar en las reformas fiscales que dieron comienzo en 2015 en los distintos impuestos y especialmente sangrante es el tratamiento privilegiado que reciben las rentas de capital tanto en IRPF como en el Impuesto de Sociedades".

Según ha dicho, "no se han abordado temas como modificar la escala especial del ahorro, la deflactación de los tramos en la tributación en función de la renta o la tributación mínima en el caso del Impuesto de Sociedades". "Hemos visto que el Gobierno sigue cerrado en esos cambios y no vamos a cejar en seguir planteando estas modificaciones", ha dicho.

Sí han alcanzado acuerdos en torno a la deflactación que, "pese a que se plantea lineal para todos los trabajadores", en las rentas inferiores a 30.000 euros, para las que se reconoció una deducción de 100 euros el pasado ejercicio, "se va a aumentar en un 50% esos 100 euros, hasta 150 euros a partir del año 2024".

En cuanto al personal cuidador, ha explicado que "se pasa de una exención del 100% en la cuota a un 75%" y ha dicho que "entendemos que, en este caso, las rentas bajas no tienen posibilidad porque no tienen base imponible para aplicarla". Además, ha explicado que "se va a mejorar el tratamiento fiscal de quienes alquilan una vivienda que tengan rentas inferiores también a 30.000 euros" y "se ha aceptado por parte del Gobierno la enmienda que hemos presentado para incrementar la deducción por alquiler de 1.200 a 1.500 euros y en el caso de los jóvenes hasta 1.600 euros".

Araiz ha detallado que "se van a prorrogar otro año las modificaciones en la tarifa del Impuesto de Patrimonio que se hizo el año pasado" y "hemos acordado también una prórroga un año más de las limitaciones sobre las bases liquidables negativas en el Impuesto de Sociedades que tanto están socavando en la recaudación en este impuesto". "Somos conscientes de que estas modificaciones no suponen cambios sustanciales, pero van en la buena dirección", ha expuesto.

Adolfo Araiz ha incidido en que van a posibilitar que "las medidas que ha propuesto el Gobierno en su proyecto de ley salgan adelante". "Tenemos algunos temas en los que no ha sido posible un acuerdo en estos momentos porque son temas de calado y de profundidad que esperamos que seamos capaces, a lo largo de los próximos meses, de abordarlos", ha dicho, para insistir en que "la tributación mínima en el Impuesto de Sociedades es un tema capital sobre el que vamos a seguir hablando y dialogando para intentar alcanzar un acuerdo".

Según ha expuesto, "es un tema que se ha planteado en el acuerdo entre Sumar y el PSOE para el conjunto del Estado y creemos que Navarra no puede quedar al margen de esa situación".

Sobre Presupuestos, Araiz ha comentado que no han iniciado ninguna conversación con el Gobierno. "Creemos que a partir de la aprobación de estas medidas fiscales y a lo largo del mes de diciembre habrá que abordar los planteamientos de nuestro grupo parlamentario para intentar volver a reeditar un acuerdo presupuestario", ha comentado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "gracias a UPN, EH Bildu no va a conseguir la reforma fiscal que quería". "EH Bildu quería más impuestos y afortunadamente no va a haber más impuestos y el acuerdo que ha anunciado con esas enmiendas parciales no supone ningún cambio fundamental en la propuesta del Gobierno", ha señalado, para incidir en que "es bastante irrelevante".

Según ha explicado Esparza, "EH Bildu quería que la deflactación de la tarifa se hiciera de forma progresiva y no lo ha conseguido". Y ha manifestado que "UPN se reunió con el Gobierno y le trasladó que podía mantener esa posición de fortaleza, que no tenía que verse abocado a ceder a las presiones de EH Bildu para incorporar o subidas de impuestos o esta progresividad de la tarifa". "El Gobierno se ha mantenido por el anuncio que hizo UPN", ha indicado.

Para Esparza, "este es un ejemplo de política útil". "Nosotros hemos trasladado fortaleza al Gobierno para mantener su posición y no ceder a la presión de EH Bildu", ha comentado, para comentar que la propuesta del Gobierno en medidas fiscales "nos sonaba bien".

"Nos hemos sentado con ellos, le hemos dicho que estén tranquilos, que pueden contar con nosotros, que no tienen por qué aceptar todo lo que le exija EH Bildu. Y eso es lo que ha ocurrido finalmente y es un ejemplo claro de alcanzar acuerdos y de tender la mano", ha dicho Esparza, quien espera alcanzar acuerdos tanto con PSN como con Geroa Bai. "En las medidas fiscales, Bildu no se sale con la suya; aunque ponga cara de muy contento, la realidad es que venían a segar y no sé siquiera si iban a espigar en materia fiscal en este momento", ha aseverado.