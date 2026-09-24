EH Bildu apuesta por "actualizar y consolidar" mayorías "en torno a un proyecto transformador" para Navarra

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado que en la Comunidad foral "existen mayorías sociales, plurales y diversas que han demostrado que hay otro modo de hacer las cosas". "Esas mayorías debemos actualizarnos y consolidarnos en torno a un proyecto verdaderamente transformador que defienda el modelo de Navarra que queremos para un futuro que empieza hoy", ha indicado.

Así se ha pronunciado este jueves, en el Parlamento de Navarra, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Según ha remarcado, "ahora es el momento de hacer lo que no se ha hecho hasta ahora".

Ha remarcado Aznal que "seguiremos hablando, negociando y acordando, siempre que se pueda, como hemos venido haciendo hasta ahora". "Porque los consensos entre las fuerzas progresistas van a ser totalmente necesarios. No solo ya para cerrar las puertas a las derechas, también para abrir las puertas a nuevas formas de gobierno, más amplias y más ambiciosas", ha manifestado.

EH Bildu, ha dicho, "ofrece valentía, honestidad y compromiso de acción para avanzar" y "tiende la mano, como ha hecho hasta ahora, al resto de fuerzas progresistas". "Pronto abordaremos un ciclo electoral que, si sale mal, puede hacernos retroceder. Ya no vale resistir, es tiempo de actuar, porque vivimos tiempos convulsos y vienen grandes turbulencias. Nos corresponde realizar un ejercicio de responsabilidad colectiva", ha manifestado.

Ha remarcado Aznal que "el fortalecimiento de la ultraderecha es una de las principales amenazas inmediatas, pero no la única", y en este sentido ha citado temas como la emergencia climática, la emergencia habitacional o la violencia machista. "Ya no sirve sólo reacción, hace falta proyecto. Hace falta proyecto con mayúsculas, hace falta construir para avanzar, y todas las fuerzas progresistas debemos tenerlo muy claro. Ante situaciones excepcionales, respuestas excepcionales", ha reivindicado.

Aznal ha indicado que "aceptando las múltiples diferencias que existen entre nosotros, debemos seguir articulando mayorías amplias, capaces de seguir cerrando el camino al bloque reaccionario", y "también debemos ser capaces de alcanzar los compromisos que exige el momento histórico actual".

Si "somos responsables", ha dicho, "tenemos que llegar a acuerdos basados en un suelo común, y a partir de ahí, cada uno debe defender y desarrollar su proyecto político". "Y debemos fijar esos acuerdos para defender y extender los derechos y libertades de todos los navarros, para dar seguridad y confianza a la gente, para abordar una transición ecológica justa, para abordar una revolución tecnológica controlada siempre desde la perspectiva de la justicia social, para avanzar en la cohesión social y en el respeto a nuestros derechos lingüísticos y, cómo no, para blindar y fortalecer nuestro autogobierno", ha explicado.

AUTOGOBIERNO, EDUCACIÓN, DERECHOS LINGÜÍSTICOS, FISCALIDAD

Entre otras cuestiones, ha defendido que "el autogobierno es también una vacuna frente al fascismo", y ha apostado por una actualización de la Lorafna que sirva "para profundizar en nuestro autogobierno y reforzarlo como instrumento para abordar" los retos.

Por otro lado, ha remarcado que esta legislatura "hemos trabajado mucho para dar soluciones al problema de la vivienda y hemos acordado cambios legislativos que están teniendo resultados, pero todavía queda mucho por hacer". Asimismo, ha considerado que "se debe garantizar una atención sanitaria de calidad a todas las personas de todos los pueblos de Navarra", por lo que a su juicio el Gobierno foral "debe presentar el plan de atención continuada y urgente para Navarra antes de finalizar esta legislatura".

En otro orden de cosas, ha señalado que "seguiremos trabajando para que los derechos lingüísticos estén garantizados en toda Navarra". También ha apostado por la adaptación al cambio climático, por una escuela público-comunitaria "inclusiva y de calidad", por una fiscalidad "más justa, más progresiva", por unas pensiones "más dignas", y por ser "una tierra de acogida", entre otras cuestiones.

"Vamos a seguir reivindicando que Navarra sea capaz de fijar su propio salario mínimo interprofesional, acorde a su propia realidad socioeconómica y avanzando de este modo también en competencias y en autogobierno", ha manifestado.

UNA LEGISLATURA "MARCADA" POR LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE BELATE

Por otro lado, ha subrayado que "la integridad en la gestión también es una vacuna contra la ola reaccionaria". Esta legislatura, según ha apuntado, "ha quedado sin duda marcada y condicionada por la controvertida licitación de la duplicación de los túneles de Belate".

A su juicio, "las derechas han encontrado en Belate un hilo conductor en su estrategia para desgastar a este Gobierno, una estrategia que puede resultar fallida". Ha añadido Aznal que "no les importa mucho la finalización de la obra, lo que les importa es el desgaste a este Gobierno, que es su prioridad absoluta, a diferencia de la nuestra, que es la finalización de la obra".

"Y en el Gobierno, en torno a esta cuestión se han hecho muchas cosas mal. No lo vamos a negar", ha subrayado, tras añadir que desde EH Bildu "queremos que se garantice una solución definitiva para que estas obras puedan llegar a su fin" y que "no se pague a las empresas ni un solo euro que no proceda". Además, "es necesario hacer una profunda reflexión acerca de los principios que rigen la contratación pública".

"EH Bildu siempre ha mostrado con sus palabras y con sus hechos tolerancia cero ante la corrupción. Nosotras tenemos cero casos de corrupción y somos la primera fuerza municipalista de Nafarroa", ha reivindicado.