EH Bildu dice que defenderá el autogobierno de Navarra tras ser admitido a trámite el recurso contra la ley de vivienda

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha afirmado que su formación "defenderá la voluntad y el autogobierno de Navarra", después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso interpuesto por el Partido Popular contra la ley foral de vivienda.

Eneka Maiz ha señalado que "las prioridades del bloque reaccionario están claras, dejar la vivienda en manos del mercado privado e impulsar la especulación".

Ante a ello, la candidata de EH Bildu ha asegurado que "nos jugamos la involución o la profundización en la defensa de los derechos" y ha asegurado que la formación abertzale "defenderá la voluntad y el autogobierno de Navarra". "¡Vamos a ganar el partido!", ha destacado.