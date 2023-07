EH Bildu dice que "si las derechas alcanzan el Gobierno no dudarían en aplicar un retroceso en libertades"

PAMPLONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa Jon Iñarritu ha señalado este viernes en Pamplona, en una comparecencia junto con la cabeza de lista al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, que "si las derechas españolas alcanzasen el Gobierno, no dudarían en aplicar un retroceso e involución en las libertades básicas que como sociedad y como pueblo tenemos".

"Nos encontramos ante un escenario en el que podrían estar en riesgo muchas de nuestras libertades", ha asegurado Jon Iñarritu, que ha afirmado que "es más necesario que nunca no solo defender lo logrado, sino avanzar hacia el respeto a todos y cada uno de los derechos civiles y políticos que nos asisten". "No permitiremos un solo paso atrás, porque queremos dar muchos pasos adelante", ha indicado.

Iñarritu ha asegurado además que "el recorte de libertades no es únicamente patrimonio de la derecha". "Hoy, en el Estado español y también en Hego Euskal Herria, seguimos padeciendo el recorte de libertades que el PP impuso, y el Gobierno actual ha perpetuado, la 'ley mordaza', una ley que, aparentemente, todas las fuerzas a excepción de las derechas españolas nos comprometimos a derogar. Lo intentamos. Trabajamos por ello incansablemente. Pero no nos quisieron escuchar y optaron por no cumplir su palabra", ha censurado.

El candidato de EH Bildu ha señalado que "intentamos eliminar los artículos que permiten que se siga multando a la carta por parte de la policía, basándose únicamente en las supuestas faltas de respeto a la autoridad; intentamos prohibir el uso de las pelotas de goma, que bien sabemos en este pueblo las consecuencias que su utilización suponen; intentamos prohibir las devoluciones en caliente que, siendo contrarias al derecho internacional, el Estado español sigue aplicando".

Sin embargo, Jon Iñarritu ha criticado que "optaron por mantener lo peor de la 'ley mordaza' porque, las fuerzas del Gobierno junto a otros partidos, también vascos, pretendieron hacer pasar una 'ley mordaza' 2.0 por algo asumible". "Somos de palabra y la ciudadanía vasca sabe que nunca vamos a estar en un acuerdo que no suponga un avance sustancial", ha afirmado, para señalar que "si la derogación de la ley mordaza era un consenso político amplísimo en la campaña electoral de las pasadas elecciones generales, desde el PSOE al PNV, algunos han faltado a su palabra y han impedido su derogación".

Por su parte, la cabeza de lista de EH Bildu por Navarra, Bel Pozueta, ha defendido que "necesitamos más apoyos, ser más, para obligar al Gobierno a eliminar todos los aspectos lesivos de la 'ley mordaza". "Aquí sabemos bien lo que ha supuesto y supone el recorte de derechos y libertades. Sabemos bien lo que ha supuesto la aplicación desmedida de la 'ley mordaza' contra miles de personas simplemente por ejercer su derecho a la libre expresión, reunión o manifestación. Son muchos los navarros y navarras que han sido multadas, agredidas por pelotas de goma o atacadas por ejercer sus derechos a la libertad expresión", ha asegurado.

Bel Pozueta ha añadido que "la gran mayoría de las fuerzas políticas vascas y navarras, las organizaciones sociales y pro-derechos humanos, las fuerzas sindicales y la mayoría social piden acabar con esta ley". "Así nos comprometimos también desde EH Bildu, pero el Gobierno español no permitió hacerlo", ha insistido.

Por eso, la candidata de EH Bildu se ha reafirmado en "volver a intentarlo". "Volveremos a trabajar duro para obligar al Gobierno español, esta vez sí, a derogar la ley mordaza y todos sus lesivos artículos. Por eso necesitamos más fuerza, ser más, para poder mover más tanto al Gobierno, como a las fuerzas vascas y navarras que se conforman con un mero maquillaje de la 'ley mordaza'. Nosotras no faltamos a nuestra palabra. Lo hemos demostrado. Por eso necesitamos más apoyo para llegar más lejos, para avanzar más, para poder asegurar todos los derechos y libertades para todos y para todas. Sin mordazas y con derechos. Ese el presente y el futuro que queremos", ha señalado.