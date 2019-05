EH Bildu llama a "un nuevo acuerdo programático" y advierte de un "pacto secreto del régimen" en favor de Chivite

Publicado 18/05/2019 19:19:30 CET

PAMPLONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha apostado por "un nuevo acuerdo programático" que lleve a cabo "un cambio más profundo" y ha advertido ante un "pacto secreto de las fuerzas del régimen" cuya "apuesta" es la candidata socialista, María Chivite. En este sentido, ha asegurado que "lo mejor que le puede pasar a Navarra es que el cambio siga adelante con el liderazgo de EH Bildu".

EH Bildu ha celerbrado este sábado, en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, su acto central, que ha contado con las intervenciones de Bakartxo Ruiz, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron; así como el candidato al Parlamento Europeo, Pernando Barrena, y la que fuera cabeza de lista por Navarra al Congreso, Bel Pozueta.

En el acto se han presentado a los candidatos de la coalición a la Alcaldía de diferentes localidades de la Comunidad foral, así como a los integrantes de la lista de EH Bildu al Parlamento de Navarra.

Bakartxo Ruiz ha pedido la confianza en EH Bildu "porque nos avala la experiencia" y ha sido "el motor principal del cambio" y "clave" para "construir unas nuevas mayorías y para enfrentarnos a las tentaciones de descafeinar el cambio". "Eso en Navarra lo sabe todo el mundo y los mayores enemigos del cambio nos atacan porque saben que con EH Bildu el cambio va a ser más profundo y va a llegar más lejos", ha remarcado.

La candidata de EH Bildu se ha mostrado convencida de que "hay un pacto secreto entre las fuerzas del régimen" cuya "apuesta es María Chivite", que "ya ha dicho que está dispuesta a recibir los votos de la derecha, incluidos los de Vox, con tal de gobernar Navarra". "No tenemos que perder de vista esta posibilidad", ha advertido.

Ruiz ha recalcado que "el cambio es un acuerdo adquirido con la ciudadanía de Navarra con cuatro fuerzas políticas y es el único camino posible para seguir avanzando". Por ello, ha abogado por "seguir en ese camino con un nuevo acuerdo programático", algo que "nos gustaría escuchar de las otras fuerzas del cambio" y que "no mire de reojo a un Partido Socialistas que en estos cuatro años no han aprendido nada" y "pretenden desandar el camino que hemos empezado a andar". "En Navarra no hay cambio ni recambio con ninguna pieza del régimen", ha sentenciado.

