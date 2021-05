EH Bildu de Pamplona reclama que el equipo de Maya ponga en marcha un plan de control ante "la plaga de palomas"

PAMPLONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, a través de una declaración presentada a debate este miércoles en Urbanismo, reclama al equipo de gobierno que, "ante la proliferación de palomas en la ciudad", "asuma sus responsabilidades en el control de la plaga e informe de los resultados de las medidas adoptadas en los últimos meses".

El texto afirma que "a día de hoy, a la vista está, no podemos considerar que se esté realizando un eficaz control de la población de las palomas y, como ejemplo de ello, tenemos las últimas quejas de algunos hosteleros del centro de la ciudad". "La proliferación de estas aves ha terminado por ser una pesadilla para los peatones y hosteleros y, por tanto, para sus clientes, sin que se perciban mejoras reseñables sino más bien al contrario", indica la coalición, que incide en que "esto está sucediendo seis meses después de que el titular del área de Sanidad, Fernando Villanueva, anunciara a bombo y platillo un contrato para controlar la plaga".

Según EH Bildu, "se supone que se estaba trabajando para este control, pero lo que es evidente es que, si se está haciendo, no se está siendo eficaces". "En enero, el equipo de Maya aseguró que se estaba haciendo un censo de población de palomas en Pamplona por zonas, barrios, unidades básicas, etc.; que se trataba de detectar los lugares que presentan problemas ya sea por una población excesiva, ya sea por las molestias que producen a vecinos o por la suciedad" y, finalmente, se planteaba que se iba a actuar en esas zonas conflictivas "desplazando las palomas de esos lugares al palomar de la Taconera".

EH Bildu ha indicado, en un comunicado, que "de los resultados que hayan podido obtenerse de tal contratación no sabemos absolutamente nada porque no se nos ha informado". "Sin embargo, una vez se hacen públicas las quejas sobre el empeoramiento de la situación, se apresura a sacar una nota de prensa donde no se dice nada concreto sobre el trabajo propio y, en cambio, trata de adjudicar las responsabilidades del problema a la hostelería por el incremento de sus terrazas en este tiempo de pandemia", ha censurado.

A su juicio, "llueve sobre mojado; esa forma de gestionar eludiendo responsabilidades y echándoselas a otros y otras está convirtiéndose en seña de identidad de Na+: lo hicieron con la plaga de ratas acusando a la Mancomunidad de no recoger las basuras y lo pretenden hacer otra vez con la de palomas acusando a la hostelería". "Es hora de que el equipo de gobierno de cuentas a toda la ciudadanía", ha concluido.