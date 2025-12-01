EH Bildu pide a Chivite que "se diriman responsabilidades" tras el informe de la Intervención sobre Belate

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una representación de EH Bildu ha mantenido este lunes un encuentro con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a la que ha trasladado su "preocupación" por el informe de reparo suspensivo que ha emitido la Intervención General acerca del modificado de las obras del túnel de Belate y le ha pedido también que "se diriman responsabilidades".

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha señalado en declaraciones a los medios, al término de la reunión, que este encuentro había sido solicitado por la propia formación abertzale para hablar del informe sobre el modificado de las obras.

Aznal ha explicado que, "más allá de transmitirle el interés indiscutible en que estas obras se sigan ejecutando, porque son de primera necesidad y de interés general, le hemos transmitido también nuestra preocupación por las conclusiones que son graves de este informe y le seguimos interpelando a que analice el grado de gravedad de la situación y que se diriman responsabilidades". "Ella tendrá que ser quien diga cómo se van a dirimir", ha indicado.

La reunión entre EH Bildu y Chivite ha tenido lugar después de que la presidenta del Gobierno mantuviera un encuentro con sus socios en el Gobierno foral, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Al respecto, Laura Aznal ha explicado que "nos han dicho que están hablando con los socios del Gobierno, pero al parecer tienen puntos de vista diferentes". "Por lo tanto, tampoco nos ha dado una propuesta. Cuando lleguen a un acuerdo y cuando vengan con una propuesta concreta, podremos hacer una valoración más exacta", ha explicado.

Preguntada sobre si se baraja un cambio en la dirección de obra, Laura Aznal ha afirmado que "no hemos entrado en ese tipo de detalles porque primero tendrán que acordar en el seno del propio Gobierno, pero eso sí, necesidad absoluta de que siga la ejecución de la obra, preocupación por las consecuencias del informe, que pensamos que son graves, y, por supuesto, ella, ejerciendo de presidenta, tendrá que determinar y decidir".