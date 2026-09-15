EH Bildu propone frenar las deslocalizaciones y blindar los convenios autonómicos a traves de la ley foral de Industria

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de EH Bildu ha anunciado este martes la presentación de un bloque de 18 aportaciones al proyecto de ley foral de Industria y Fomento Empresarial, con el que busca "proteger el tejido industrial navarro impulsando la iniciativa pública frente a la privada y garantizando la calidad del empleo del sector".

El núcleo principal de las propuestas de EH Bildu pone el foco en dos grandes medidas orientadas a "evitar la deslocalización de empresas, garantizar el buen uso de los fondos públicos y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras mediante el impulso del marco navarro de relaciones laborales".

EH Bildu considera fundamental "endurecer los criterios para que ninguna empresa se beneficie de subvenciones si incurre en prácticas que destruyan el empleo local". Con esta medida, ha dicho, se busca "cerrar el paso a deslocalizaciones, protegiendo así las arcas forales y el empleo navarro".

En el ámbito laboral, EH Bildu apuesta por "el blindaje de las condiciones de trabajo en la industria navarra, priorizando la negociación en el propio territorio frente a marcos estatales que resultan menos favorables para las y los trabajadores".

Junto a estas dos prioridades, el total de las 18 aportaciones presentadas -las 14 de ellas impulsadas de la mano de Contigo-Zurekin- pretende "completar una visión integral para la industria navarra". Este bloque de iniciativas aborda cuestiones como la reducción de la jornada laboral máxima al límite de 35 horas semanales, la reducción de la siniestralidad laboral, garantizar la implementación de planes de igualdad, evitar la destrucción de empleo, promover el relevo generacional y asegurar la integración del modelo en el territorio.

Asimismo, el conjunto de propuestas contempla impulsar proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables de titularidad pública y participación comunitaria, fomentar iniciativas industriales de titularidad pública y limitar las subcontrataciones en las empresas para "garantizar un empleo digno y con derechos", ha expuesto.