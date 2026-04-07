El Ejecutivo aprueba un aplazamiento excepcional de determinadas deudas tributarias para ayudar a empresas y autónomos

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PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este martes una nueva Orden Foral que establece un aplazamiento excepcional de deudas tributarias con el objetivo de reforzar la liquidez de empresas, autónomos y profesionales ante las consecuencias económicas derivadas del actual contexto internacional.

La medida permite aplazar sin intereses, sin garantías y sin pago a cuenta determinadas deudas tributarias correspondientes al IVA del primer trimestre o del mes de marzo de 2026, y al pago fraccionado del IRPF del primer trimestre de 2026. Este aplazamiento está dirigido a contribuyentes que desarrollen actividades económicas con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros en 2025.

El ingreso de las deudas aplazadas se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes, ha informado el Gobierno foral.

APOYO DIRECTO AL TEJIDO ECONÓMICO NAVARRO

El Gobierno de Navarra ha destacado que esta iniciativa responde a la necesidad de anticiparse y actuar con rapidez ante un contexto internacional que está impactando en la economía, especialmente en sectores más expuestos a los costes energéticos y a la cadena de suministro.

"Con esta medida damos un paso más para proteger el tejido productivo y apoyar a la ciudadanía navarra ante el incremento de costes energéticos y la incertidumbre económica global, facilitando liquidez de forma inmediata y sin cargas financieras adicionales a nuestras empresas, autónomos y profesionales", ha señalado el consejero Arasti.