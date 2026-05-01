ELA reivindica en este Primero de Mayo en Pamplona "un salario mínimo propio de 1.500 euros"

Inicio de la manifestación de ELA. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA se ha manifestado este Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'LGS 1.500. Jo ta ke hemen erabaki arte' ('SMI 1.500. No pararemos hasta conseguirlo'), en una jornada en la que, como el año pasado, ha vuelto a reivindicar el derribo del Monumento a los Caídos antes de comenzar la manifestación.

La marcha ha partido pasadas las 11.30 horas desde la Plaza de la Libertad, junto al Monumento a los Caídos, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento.

Antes del inicio de la manifestación, el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha señalado que la reivindicación principal del sindicato este viernes es "conseguir un salario mínimo propio de 1.500 euros y así le estamos dando continuidad a la reivindicación de la huelga general del 17 de marzo".

Según ha indicado, "desgraciadamente en el Parlamento de Navarra PSN y Contigo-Zurekin decidieron sumar sus votos al PP y Vox en contra de esta reivindicación". Por ello, ha pedido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que "marque distancia respecto a la posición centralista de UGT y CCOO y que reivindique que Navarra sume una competencia con la que, en caso de conseguirla, estaríamos mejorando las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables como pueden ser las personas migradas y las mujeres".

El dirigente sindicalista ha expuesto que "a día de hoy el problema principal que tiene Navarra es el reparto de la riqueza" y ha subrayado que "llevamos una década viendo cómo las empresas están multiplicando sus beneficios y cada vez hay más personas en Navarra en situación de riesgo de pobreza". "Somos especialmente críticos con el acuerdo de fiscalidad al que llegó el Gobierno de Navarra con EH Bildu, un acuerdo con el que las empresas van a pagar menos impuestos en Navarra", ha criticado.

Además, Pascual ha puesto sobre la mesa, en este Primero de Mayo, dos reivindicaciones más del sindicato. Así, ha comentado que "se cumplen 40 años desde que Navarra votó en contra en el referéndum de integración de la OTAN y exigimos la disolución de la OTAN" y, por otro lado, ha reafirmado su posición "como sindicato antifascista y reivindicamos la demolición del Monumento a los Caídos porque nos avergüenza tener en Navarra el segundo mayor monumento franquista de todo el Estado".