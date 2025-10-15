ELA valora "positivamente" el arranque de la huelga en Educación y los paros parciales de los turnos de noche

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha valorado "muy positivamente" el arranque de la huelga general en Educación y sus sectores dependientes (transporte y comedores escolares) convocada por Palestina. En Navarra, según han remarcado, "son numerosos los centros escolares que están en funcionamiento con los servicios mínimos".

En un comunicado, ELA ha destacado que también se ha realizado ya la primera tanda de paros parciales de 4 horas, la correspondiente a los turnos de 2 a 6 de la madrugada. Dichos paros "han tenido una incidencia importante en la industria, y algo menor en otros sectores".

En el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sin embargo, "el derecho a huelga ha sido una vez más vulnerado por los servicios mínimos abusivos dictados tanto por el Gobierno de Navarra". "Se trata de una práctica habitual que viola derechos fundamentales. En esta ocasión, además, no solo busca favorecer a las empresas sino que impide la protesta contra el genocidio palestino y, por tanto, supone un apoyo -aunque sea indirecto- a la política israelí", han criticado.

ELA ha convocado el paro general de 4 horas en todos los centros de trabajo, en una iniciativa conjunta con los sindicatos CIG e Intersindical "para dirigir con voz propia" desde Navarra, Euskadi, Galicia y Cataluña "una exigencia directa y sin ambigüedades a Gobiernos y empresas, a diferencia de otras convocatorias con origen en el sindicalismo español de UGT y CCOO".

Además, "y como en ocasiones anteriores tratándose del genocidio palestino", ELA ha llamado a participar en "aquellas movilizaciones convocadas por movimientos sociales que defiendan el boicot total a Israel".