La empresa navarra Sociedad Envases Alimentarios recibe más de 300.000 euros dentro del Perte de Economía Circular

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa navarra Sociedad Envases Alimentarios S.A. ha sido seleccionada en una nueva convocatoria de subvenciones para impulsar la economía circular en el sector del plástico. Con sede en Areso, va a recibir 348.226 euros para la implementación de un "innovador proceso para la fabricación de productos 100% reciclados con alto grado de reducción y reutilización de residuos".

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado esta nueva resolución, que se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según han informado desde la Delegación del Gobierno en una nota, los objetivos incluyen reducir el uso de materia prima virgen, aumentar el plástico reciclado, reducir el volumen de residuos, reutilizar todos los residuos generados y mejorar la huella ecológica del producto final.

SENAsa se dedica a la fabricación de envases plásticos para el sector alimentario, utilizando la tecnología de termoformado. Es uno de los 115 proyectos seleccionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que recibirán ayudas por importe superior a los 150 millones y lograrán movilizar hasta 473 millones de inversión, entre fondos públicos y privados.

La convocatoria ha tenido una "gran demanda" en el sector, con "un elevado número de peticiones, lo que ha provocado que se aumentara la dotación inicialmente prevista, que era de 97,5 millones".

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR

El Perte de Economía Circular, financiado a través de los fondos Next GenerationUE y alineado con la Estrategia Española de Economía Circular y las estrategias europeas en la materia, cuenta con ayudas por valor de 492 millones, con los que se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones durante su ejecución.

El sector de los materiales plásticos en España "tiene una elevada importancia". Muestra de ello es la cifra de negocios del subsector de fabricación de plásticos en formas primarias, que "se alza ligeramente por encima del 17% del total de la industria química".

El plástico "es, por tanto, un material relevante para la economía, que tiene un importante papel en muchos procesos y sectores como el alimentario o el de la salud, pero al que, a menudo, se da un uso indebido, superfluo y desacoplado de sus características y que conlleva un gran impacto ambiental".

Cerca de dos tercios de la producción mundial de plásticos se utiliza para productos de ciclo de vida corto, y un tercio del plástico es de usar y tirar.

Los "modelos insostenibles" de producción y consumo del plástico, "anclados en la insostenible economía lineal, y la falta de gestión adecuada de sus residuos" han hecho que "la contaminación por plásticos se haya convertido en uno de los retos ambientales de nuestra época".