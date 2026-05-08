El V Encuentro Nacional de Datos Abiertos reúne en Pamplona a más de un centenar de profesionales

Imagen del V Encuentro Nacional de Datos Abiertos - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra acoge este viernes el V Encuentro Nacional de Datos Abiertos (V ENDA), una cita nacional en torno a la apertura, reutilización y gobernanza del dato público que ha reunido a más de un centenar de profesionales procedentes de administraciones, universidades, empresas y organizaciones de todo el territorio nacional.

La jornada, organizada por el Gobierno de Navarra bajo el lema 'Aprende y emprende / Ikasi eta ekin', se celebra en el refectorio de la Catedral de Pamplona, un enclave convertido en escenario para "reflexionar sobre la importancia de los datos en la actualidad, un momento en el que el conocimiento, la innovación y el desarrollo económico se construyen sobre la base del talento, cada vez más vinculado a la capacidad de comprender, interpretar y utilizar los datos".

El acto inaugural ha corrido a cargo del vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quien ha destacado "el valor estratégico de los datos abiertos como herramienta de transparencia, colaboración y generación de oportunidades".

El vicepresidente Remírez ha defendido que "los datos se han convertido en el gran activo de nuestro tiempo" y ha subrayado que las administraciones públicas tienen la "enorme responsabilidad" de garantizar un uso "ético, transparente y orientado al interés general".

"Quien tiene los datos, tiene también la capacidad de transformar la realidad, pero igualmente la obligación de custodiar esos datos y protegerlos", ha señalado, en referencia al "impacto creciente" de la Inteligencia Artificial.

Además, Remírez ha reivindicado el "papel pionero" de Navarra en este ámbito, destacando, entre otras cuestiones, la aprobación del primer Manifiesto Ético del Dato, así como la puesta en marcha de la Oficina del Dato y de su Comité Ético, impulsado desde el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

En este sentido, ha asegurado que "no puede haber buena transformación digital si no existe una ética digital" y ha defendido una visión de la tecnología "al servicio del bienestar común, del desarrollo sostenible y de una sociedad más equitativa y justa".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de organismos como la Oficina de Análisis y Prospectiva y el Instituto Navarro de Estadística (Nastat) como "herramientas fundamentales para anticipar tendencias, analizar informaciones y convertir los datos en conocimiento útil para tomar mejores decisiones públicas".

El encuentro ha contado con representación de administraciones autonómicas, locales y estatales, además de profesionales del ámbito académico, el tercer sector y empresas tecnológicas especializadas en gobernanza y reutilización de la información pública. Una red de colaboración que "continúa creciendo edición tras edición".

IA, EDUCACIÓN E INNOVACIÓN, EJES DEL PROGRAMA

Tras la apertura institucional, el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigador del Institute of Smart Cities (ISC), Mikel Galar, ha pronunciado la ponencia inaugural 'IA y datos abiertos: nuevas formas de explotar, entender y crear valor', centrada en "el impacto transformador que la inteligencia artificial está llamada a tener en el aprovechamiento y reutilización de la información pública para crear valor".

A lo largo de la jornada tendrán lugar cinco mesas redondas centradas en algunos de los "principales retos actuales en torno al dato abierto: la relación entre educación, emprendimiento y empleo; el papel de las administraciones públicas en la reutilización; las oportunidades de innovación y generación de valor a partir del dato; el potencial del dato abierto en el ámbito educativo; y la evolución de las políticas públicas vinculadas a la apertura y gobernanza de la información".

Las distintas sesiones cuentan con la participación de representantes institucionales, universidades y entidades como Civio, Open Knowledge Foundation, ASEDIE, IRIS Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, entre otras organizaciones.

EL "RETO" DEL V ENDA: DATO ABIERTO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Uno de los momentos destacados de la jornada es la presentación del Reto del V ENDA. El reto forma parte de un modelo de trabajo colectivo, donde distintos profesionales (principalmente de administraciones públicas, academia y ámbito del dato) colaboran de manera voluntaria para abordar un problema concreto relacionado con los datos abiertos.

La iniciativa, que ha sido dirigida este año por el Gobierno de Navarra, ha permitido explorar "cómo los datos abiertos pueden contribuir a mejorar el sistema educativo descubriendo el poder de los datos abiertos favoreciendo la alfabetización digital y de datos, la transparencia, la rendición de cuentas y el fomento del pensamiento crítico".

Como resultado del reto, se ha presentado EDUCA-DATA, un proyecto educativo orientado a que el alumnado aprenda a usar y reutilizar datos abiertos públicos, disponible en la página web del Encuentro.

El programa combina contenidos técnicos e institucionales con intervenciones escénicas realizadas en distintos momentos del encuentro, "aportando una dimensión más experiencial y cercana a una jornada centrada en el impacto social del dato y la inteligencia artificial".

Las conclusiones corren a cargo de Marc Garriga (Desidedatum), "uno de los referentes nacionales en la materia". La clausura institucional la llevará cabo esta tarde Joseba Asiain, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento del Gobierno de Navarra, quien realizará además el relevo simbólico al Ayuntamiento de Madrid, anfitrión del VI Encuentro Nacional de Datos Abiertos en 2027.

El V ENDA cuenta con servicios de accesibilidad, incluyendo subtitulado en directo e interpretación en lengua de signos a cargo de la Fundación EUNATE, así como retransmisión en 'streaming', "reforzando el carácter abierto e inclusivo del encuentro".

Con esta quinta edición, el ENDA "consolida una comunidad estatal que sitúa la apertura del dato entre los grandes retos estratégicos de la transformación digital, como herramienta para impulsar administraciones más transparentes, servicios públicos más eficientes y nuevas oportunidades de innovación y emprendimiento".