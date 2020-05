Enrique Maya niega el acuerdo anunciado por EH Bildu en Pamplona y afirma que "jamás" pactará con ellos

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha negado que se haya producido un principio de acuerdo entre los cuatro grupos que integran el Ayuntamiento para un plan de medidas frente al coronavirus, como había anunciado este mismo viernes EH Bildu.

Enrique Maya ha afirmado que "jamás" acordará con la formación abertzale, a la que ha acusado de "intentar manipular" el trabajo del grupo constituido en el Ayuntamiento.

El alcalde ha explicado que Navarra Suma presentó una propuesta con medidas de choque por valor de 5,1 millones de euros y, a continuación, el PSN presentó su propia propuesta, "muy similar a la nuestra", y sobre la que Navarra Suma estuvo dispuesto a trabajar.

Así, Maya ha agradecido la iniciativa del PSN, porque "demostraba que había un ánimo de llegar a acuerdos". No obstante, ha señalado que ese acuerdo no se ha concretado por el momento y ha incidido en que su grupo "no negocia con EH Bildu, negocia con el PSN, y negocia con Geroa Bai cuestiones del día a día municipal y que no sean identitarias".

El alcalde ha explicado que existen discrepancias para cerrar este acuerdo sobre medidas frente al coronavirus en el aspecto de los bonos al comercio propuestos por el PSN, iniciativa a la que "se han sumado Bildu y Geroa Bai", según ha indicado el primer edil.

Enrique Maya ha afirmado que "Bildu ha querido aprovechar que se tuvo una reunión para decir que hay un acuerdo y no lo hay, se quedó en que se iba a hablar de los bonos de comercio". Además, ha señalado que Bildu ha querido vincular a este acuerdo "el destino de suelo municipal para Nasuvinsa, cosa de la que yo dije que de eso nada".

Por tanto, ha subrayado que es "una falsedad que haya acuerdo" y ha enmarcado el anuncio de este viernes "en esa política de blanqueo que lleva Bildu". "Jamás llegaremos a acuerdos con Bildu, puede haber coincidencias, acuerdos nunca", ha asegurado.

Enrique Maya ha señalado que la formación abertzale "ha tenido prisa" por ofrecer este viernes esa información y ha considerado que está "muy mediatizado" por el acuerdo anunciado a su vez en el ámbito nacional entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.