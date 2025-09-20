Enrique Ordieres, presidente de Grupo CINFA, recibe el XXIII Premio de los farmacéuticos navarros

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de farmacéuticos de Navarra (COFNA) ha reconocido a Enrique Ordieres Sagarmínaga como merecedor del XXIII Premio COF Navarra por su "significativa" trayectoria profesional.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha sido el encargado de entregar el galardón en una ceremonia celebrada este sábado en el Salón Pinaquy de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Durante su intervención, el presidente del COFNA, Alberto Mantilla, ha destacado "el profundo compromiso, la cercanía, el entusiasmo y la perseverancia" demostrados por Enrique Ordieres en "el apoyo, la defensa y el desarrollo" de la profesión farmacéutica, especialmente en Navarra, según recoge el COFNA en una nota de prensa.

"Más allá de tu formación, tu capacidad de liderazgo y el impulso para convertir a Cinfa en un referente del sector, líder del mercado español y tractor de crecimiento económico en Navarra, hoy queremos subrayar tu identidad como farmacéutico. Tu vocación, tu compromiso y tu visión centrada siempre en el paciente, en la calidad y en el servicio", ha señalado Mantilla. "Este reconocimiento es también un homenaje al valor de la farmacia como motor de transformación social, económica y sanitaria. Un valor que representas con creces", ha añadido.

Enrique Ordieres ha destacado que "este galardón tiene un significado muy especial por tres razones: en primer lugar, por provenir de la profesión; en segundo, por ser en Navarra, tierra que me ha acogido durante 25 años de mi trayectoria; y, por último, porque en ediciones anteriores se ha otorgado a personas que han sido referentes en mi vida profesional y a las que aprecio personalmente".

RECONOCIMIENTOS Y GALARDONES

Además de la entrega del XXIII Premio COF Navarra, durante el acto - patrocinado por Cinfa con la colaboración de Pfizer - se ha rendido homenaje a los farmacéuticos y farmacéuticas jubilados en 2025 y a quienes llevan más de 50 años colegiados. Asimismo, se ha dado la bienvenida a los 74 nuevos colegiados y colegiadas incorporados al COFNA este año.

Igualmente, se ha entregado el Premio COFNA a la Tesis Doctoral más destacada defendida por un farmacéutico colegiado, que recaído en Cristina Morán Serradilla por la tesis 'Design and development of hybrid Se-compounds as multi-target and bioactive derivatives' defendida en la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA) organiza estos galardones desde hace más de dos décadas con el objetivo de poner en valor el trabajo de los farmacéuticos en sus distintos ámbitos de trabajo, y reafirmar su compromiso con "la promoción de la excelencia profesional y el impacto de la labor farmacéutica en la sociedad".

Resumen de la trayectoria profesional de Enrique Ordieres Sagarmínaga

Con más de treinta y cinco años de experiencia en el sector farmacéutico, Enrique Ordieres se licenció en Farmacia y cuenta con un MBA y diferentes estudios de postgrado. Comenzó ejerciendo como titular en oficina de farmacia y, posteriormente, fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia y del Consejo de Colegios del País Vasco.

Desde 2006 ocupa la presidencia de Cinfa, tras haber sido durante seis años miembro del Consejo. A lo largo de este periodo, Grupo Cinfa se ha consolidado como referente del sector y ha demostrado su compromiso con la Comunidad Foral de Navarra, donde tiene su sede.

Entre los hitos más recientes, destaca la puesta en marcha en 2024 de la Nave Neo, ubicada en su planta de Olloki, una instalación de vanguardia en la que se desarrollan y fabrican medicamentos considerados esenciales por la alta prevalencia de las enfermedades que tratan, mejorando el acceso de los pacientes a tratamientos clave.

El XXIII Premio COF NAVARRA se suma a otros premios y distinciones recibidos por Enrique Ordieres, entre los que destacan el reconocimiento como Académico con Distinción de Honor de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, la Medalla del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Primer Premio Navarra Empresarial de 2022 y múltiples galardones del sector.