Las entidades locales navarras dan luz verde al anteproyecto de la ley foral de Salud

Presentación de la Ley Foral de Salud en la Comisión Foral de Régimen Local que preside el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Salud continúa avanzando con la tramitación del anteproyecto de la ley foral de Salud y este lunes las entidades que forman parte de la Comisión Foral de Régimen Local, presidida por el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, han dado luz verde al texto presentado por el director general de Salud, Antonio López.

Ahora, Salud consultará con las secretarías generales técnicas de todos los departamentos, enviará al texto a la sección de coordinación y acción normativa del departamento de Presidencia e Igualdad para su valoración y, posteriormente, se enviará al Consejo de Navarra. Una vez se obtenga el visto bueno del Consejo, se tramitará en sesión de gobierno y se registrará en el Parlamento de Navarra para debate y votación.

Tal y como explicaron en rueda de prensa el pasado mes de marzo desde Salud, este anteproyecto se sustenta en tres principios rectores: "la universalización de la atención sanitaria, la equidad en el acceso a las prestaciones del sistema y la superación de los desequilibrios territoriales y sociales".

López, quien ha coordinado la elaboración de este texto, ha explicado en la comisión que el objetivo principal es "priorizar a la ciudadanía en el centro del sistema sanitario de manera global y que toda la organización, recursos, territorialidad, circuitos asistenciales y formas de trabajo, se organicen en torno a las necesidades reales de las personas". También ha recordado que este texto se sometió durante 4 meses a participación pública y se recibieron más de 1.000 aportaciones.

Una de las novedades más importantes de este anteproyecto de ley es la ordenación del nuevo mapa sanitario en Navarra que queda configurado por un área única de salud, ocho distritos sanitarios y zonas básicas de salud. De esta forma, toda la Comunidad foral se convierte en un único marco de referencia para la planificación, gestión y evaluación de los servicios y recursos sanitarios y cada distrito, formado por varias zonas básicas, "permitirá una atención de salud y sociosanitaria de mayor calidad con el fin de acercar los recursos sanitarios a toda la población y garantizar así la equidad en el acceso a los recursos".

Una vez sometido a participación y estudiadas todas las alegaciones, el nuevo texto ha requerido varios informes por parte de Salud además de otros de órganos exteriores: de la Dirección General de Función Pública, del INAI, de la Oficina de cambio climático y de la Dirección General de Presupuestos. La pasada semana se presentó en el Consejo Navarro de Salud y este lunes en la Comisión de Régimen Local.

Ahora se consultará con los secretarios generales técnicos de todos los departamentos y se enviará al texto a la sección de coordinación y acción normativa del departamento de Presidencia e Igualdad para su valoración. Con los informes pertinentes se manda al Consejo de Navarra y posterior aprobación en sesión de gobierno.