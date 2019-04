Entidades sociales piden que empresas navarras puedan marcar la casilla de fines sociales en el Impuesto de Sociedades

Publicado 10/04/2019 11:53:05 CET

Destacan el aumento de personas que no marcan ninguna de las casillas en su declaración de la renta

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales de Navarra han reclamado que se cree en la Comunidad foral una nueva asignación tributaria para fines sociales en el Impuesto de Sociedades, tal y como se recoge a nivel estatal en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Se trataría de una nueva opción en la declaración de la renta que "añadiría y complementaría ese gran déficit" en las entidades sociales que "vemos que no conseguimos llegar a unos niveles de prestación de servicios por falta de recursos económicos", ha destacado Manuel Arellano, de CERMIN.

Arellano ha pedido que se estudie "cuanto antes" esta medida para su implantación en la Comunidad foral, que "tiene un punto de solidaridad interautonómica" y por la cual "toda la ciudadanía, incluidas las empresas, también puedan participar en este apoyo a los proyectos de las entidades sociales". "Si las empresas se implican podemos hacer que la economía navarra sea más solidaria y más sostenible, y el ámbito de cooperación internacional vuelva a estar donde debería estar", ha subrayado.

El representante de CERMIN ha hecho esta reivindicación en una rueda de prensa en la que se ha presentado la campaña '¿Y tu que marcas?', impulsada por la Coordinadora de ONGD de Navarra, la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) y Cruz Roja; y que anima a la sociedad a marcar la casilla de 'Fines de interés social' en la declaración de la renta de este año.

Javier Liras, de REAS, ha destacado que el 0,7% destinado en la casilla de fines sociales "va a programas sociales con y para las personas, no a estructura ni funcionamiento de las organizaciones". Además, ha resaltado que "con este sencillo gesto la ciudadanía no tiene ni que pagar más ni le van a devolver menos, es un derecho que tiene la ciudadanía de decir a dónde quiere que vayan parte de sus impuestos".

En la campaña de la renta del año pasado, se destinaron a fines sociales un total de 8.796.412,05 euros, correspondientes tanto a la casilla de fines sociales (7.983.030,47 euros) como al 0,35% correspondiente cuando la ciudadanía ha decidido marcar tanto la opción de la iglesia como la de fines sociales (813.381,58 euros).

La campaña '¿Y tu que marcas?' se va a centrar este año especialmente en la gente que no marca ninguna de las casillas del 0,7% en la declaración de la renta. Un sector de la población que en la campaña de 2018 se situó en el 18,71%, casi dos puntos superior a

la campaña del año anterior.

Han atribuido esta circunstancia al "desconocimiento del objetivo de estas casillas", ha explicado Liras, que ha incidido en que "la gente no se quede sin marcar".

Amaia Leránoz, de la Red de Lucha contra la Pobreza, ha indicado que las declaraciones en las que no se marca ninguna casillas son, sobre todo, de personas jóvenes "que empiezan a hacer la declaración por primera vez y no tienen marcada por defecto ninguna opción; la declaración les viene hecha, viene sin marcar la casilla y no se molestan, no saben y no lo cambian".

Asimismo, se ha detectado un descenso en el porcentaje de declarantes que marcan tanto la casilla de la iglesia (25,58% en 2018 frente al 27,49% de 2017) como la de fines sociales (47,63% en 2018 frente al 48,38%). Mientras que la opción de marcar ambas casillas ha aumentado del 7,83% en 2017 al 8,07% en 2018.

Esto ha llevado a las entidades sociales ha reclamar que en Navarra, tal y como pasa en el conjunto del Estado, marcar ambas casillas suponga destinar el 0,7% tanto para la Iglesia como para fines sociales; ya que en Navarra esta opción supone dividir la asignación y destinar el 0,35% a cada una.

Manuel Arellano ha reclamado a los partidos políticos, parlamentario forales y Gobierno de Navarra que se modifique este planteamiento que "deja fuera a todas las entidades sociales y deja en una situación de discriminación y desigualdad a la ciudadanía que quiere marcar esas casillas"

Finalmente, otra de las criticas de las entidades sociales ha sido que el 0,7% del IRPF destinado a fines sociales "no se considera que está por encima de los Presupuestos Generales de Navarra" sino que "muchas veces está metido dentro de los Presupuestos". "Esta partida no es una decisión política sino ciudadana que tiene que ir a complementar y sumar a lo que ya está en los Presupuestos de Navarra", ha subrayado Arellano, que ha esperado que, con la cercanía de las elecciones, los partidos políticos y el futuro Ejecutivo foral "tengan la sensibilidad suficiente" para "hacer este cambio para que pueda haber una verdadera transformación social".