El equipo de gobierno de Pamplona pide la dimisión de Ibarrola y Adanero por "mentiras" sobre la agresión de la carpa

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, la concejala de Igualdad, Zaloa Basabe, y los concejales Mikel Armendáriz y Txema Mauleón - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) ha pedido la dimisión de los portavoces de UPN y PP en el Consistorio pamplonés, Cristina Ibarrola y Carlos García Adanero, respectivamente, por difundir "mentiras y falsedades" sobre la agresión sexual cometida en el entorno de la carpa universitaria.

Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa el alcalde, Joseba Asiron, la concejala de Igualdad, Zaloa Basabe, y los concejales Mikel Armendáriz y Txema Mauleón, tras el auto del pasado viernes por el que la magistrada exculpó a cuatro personas detenidas por la agresión sexual que tuvo lugar en Pamplona el pasado 23 de octubre.

Según Asiron, "este equipo de gobierno ha guardado silencio hasta ahora, por una razón muy concreta, responsabilidad institucional". "A pesar de las graves, de las gravísimas, acusaciones lanzadas contra el concejal de seguridad ciudadana y contra el gobierno en su conjunto, entendimos que lo prioritario era esperar a que se esclarecieran los hechos y no contribuir a una escalada de ruido, especulación y daño irreparable", ha indicado.

El alcalde ha añadido que "la prioridad absoluta de este equipo de gobierno ha sido y es, desde el primer momento, respetar el derecho de la víctima de que no trascendiera ningún dato que pudiera afectarla". A su juicio, "este equipo de gobierno actuó con responsabilidad desde el primer minuto, firme en la condena de cualquier agresión", y siendo "escrupuloso en el respeto, protección y acompañamiento a la víctima".

"Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de los dos máximos responsables municipales en este ayuntamiento de UPN y del Partido Popular, Cristina Ibarrola y Carlos García Adanero. Durante aquellos días, las acusaciones que vertieron o secundaron contra este equipo de gobierno y contra las personas detenidas fueron una sucesión de mentiras y falsedades, difundidas sin rigor, sin contraste y sin el más mínimo pudor", ha criticado.

Asiron ha señalado que "se nos acusó de ocultar información, se exigió la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana", entre otras cuestiones. "Invito a la ciudadanía a acudir a la hemeroteca y a las redes sociales para comprobar por sí mismas las barbaridades que estos responsables políticos pronunciaron o secundaron durante aquellos días", ha indicado.

Declaraciones, ha dicho, "sin rigor, sin verificación, y alineadas con discursos xenófobos que buscan criminalizar a las personas migradas en un contexto especialmente grave, en el que los delitos y los discursos de odio no dejan de crecer".

"Por todo ello, este equipo de gobierno se ve en la obligación de exigir responsabilidades políticas", ha apuntado, tras señalar que "presentaremos una iniciativa en el próximo pleno ordinario del mes de enero exigiendo la dimisión" de Cristina Ibarrola y Carlos García Adanero.

