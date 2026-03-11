La escritora Elisabet Benavent protagoniza este viernes los Diálogos de Medianoche de Fundación Caja Navarra en Civican

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Navarra propone este viernes en el auditorio de Civican a las 19 horas una nueva edición de Diálogos de Medianoche, con la escritora Elisabet Benavent.

Como es habitual en este formato, conversará con el periodista Fernando Hernández, ya que este ciclo se desarrolla en colaboración con Fundación Diario de Navarra.

Estos Diálogos de Medianoche se han convertido en "la propuesta más consolidada de Fundación Caja Navarra para Civican, con más de dos décadas de trayectoria". Una "oportunidad para que las grandes firmas de la literatura estatal dialoguen con el público en torno a sus procesos creativos".

En este caso, Elisabet Benavent debutó con la publicación de la saga 'Valeria', que marcó el principio de su trayectoria como novelista.

Desde entonces ha escrito más de veintitrés libros y "se ha convertido en un fenómeno editorial y audiovisual": Netflix estrenó la adaptación de la novela a serie, la película 'Fuimos canciones', y la miniserie 'Un cuento perfecto'. 'Esnob' es su último libro.