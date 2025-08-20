La escuela infantil Nuestra Señora de los Ángeles pasará a llevar el nombre de María Camino Oscoz, asesinada en 1936

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escuela infantil Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en Pamplona y dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, pasará a denominarse María Camino Oscoz, en homenaje a la maestra comunista asesinada en 1936 por un grupo de falangistas.

El Departamento de Educación atiende con este cambio de nombre una petición que ha partido de la comunidad educativa y de un grupo de familias.

María Camino Oscoz residía en la calle Santo Domingo de Pamplona, precisamente a unos 200 metros de la que actualmente es la escuela infantil del Gobierno foral.

Oscoz fue miembro del Partido Comunista, secretaria del Socorro Rojo e integrante de la FETE-UGT. Un grupo de falangistas se la llevó detenida de su domicilio el 31 de julio de 1936 y el 10 de agosto fue arrojada por el Balcón de Pilatos en Urbasa, desde una altura de 200 metros.