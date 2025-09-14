La Escuela de Música Joaquín Maya oferta cuatro cursos monográficos de septiembre a junio

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona oferta de septiembre a junio un curso de ópera y zarzuela, otro sobre grandes compositores y dos de audiciones guiadas, dentro de su oferta estable de cursos monográficos.

El plazo de preinscripción para 2025/2026 comenzará este lunes, 15 de septiembre, y estará abierto durante los días laborables de esa semana. Las inscripciones pueden realizarse en la web municipal o llamando al Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100 si se llama desde móvil o desde fuera de Pamplona; es un número gratuito). En la preinscripción se podrán solicitar hasta dos cursos, por orden de preferencia, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Los cursos monográficos de la Escuela de Música (calle Chinchilla, 6, planta baja, con entrada por Padre Moret) están diseñados para que cualquier persona, incluso sin conocimiento musical previo, pueda seguirlos. Con entre 40 y 45 horas, uno de los objetivos de los cursos es, de hecho, desarrollar las capacidades de apreciación musical de las personas participantes para que obtengan un mayor aprovechamiento de los conciertos a los que asisten.

A lo largo del curso las personas participantes en los monográficos tendrán la opción de realizar actividades complementarias vinculadas a la escuela, como puede ser asistir a ensayos abiertos, participar en encuentros con artistas, etcétera.

Los precios de los cursos para el periodo completo oscilan entre los 140 y los 150 euros, con las reducciones establecidas en las ordenanzas municipales y la posibilidad de fraccionar el pago. El 22 de septiembre se comunicará la lista de personas admitidas y las matrículas se realizarán los días 25 y 26 de septiembre. Las clases comenzarán el martes 30 de septiembre y concluirán el viernes 5 de junio y siempre serán en horario de mañana, los martes y viernes.

El curso de grandes compositores y estilos de la historia de la música pretende introducir al alumnado en la música clásica occidental. Durante el curso, el alumnado podrá hacer un recorrido por la historia de la música, desde la Edad Media hasta la actualidad, deteniéndose en los estilos más significativos. La idea es analizar las características que los diferencian escuchando las obras más representativas de cada uno y hacer un recorrido por las grandes figuras musicales que marcaron los géneros y la historia de la música, pero también hablar de las condiciones históricas y sociales en la producción de composiciones y de la función que cumple la música en cada época.

Al hilo de los diferentes estilos que se han sucedido a lo largo de la historia, la Escuela de Música Joaquín Maya propone acercarse a la ópera y a géneros afines, particularmente a la zarzuela, el género lírico español. El curso se iniciará con una breve explicación dedicada a la clasificación de las voces y se continuará aclarando cuáles son los elementos más característicos de la ópera, distinguiendo entre recitativos y arias, concertantes y coros. Finalmente, se recorrerá la historia de la ópera y de la zarzuela, escuchando los ejemplos más representativos.

En los dos cursos de audiciones guiadas la idea es ofrecer una introducción general a la escucha musical, explicando cuestiones generales como las formas y géneros musicales, la composición de una orquesta sinfónica, etc., pero la parte amplia del curso será la escucha.