La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes alcanza los 10.000 certificados desde 1999

PAMPLONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ), iniciativa del Instituto Navarro de la Juventud (INJ), ha alcanzado un nuevo hito con la emisión del certificado número 10.000, "consolidando su trayectoria como referente en la formación dirigida tanto a personas jóvenes como a profesionales del ámbito juvenil en Navarra".

Desde su creación en 1999, la ENAJ ha desarrollado más de 900 cursos, "contribuyendo de manera continuada a la capacitación, el acompañamiento y el empoderamiento de la juventud navarra". Prácticamente la mitad de estos 10.000 certificados se han emitido en los últimos cinco o seis años, "reflejo del crecimiento sostenido de la actividad formativa y del refuerzo presupuestario y estratégico de la Escuela en esta etapa reciente", destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La ENAJ desarrolla su labor en el marco de la educación no formal, un modelo educativo "centrado en el aprendizaje práctico, participativo y vinculado a la realidad cotidiana de las personas jóvenes". Esta perspectiva constituye uno de los pilares del trabajo del INJ y orienta una programación que se diseña "de manera participada, atendiendo a las demandas y necesidades trasladadas tanto por jóvenes como por profesionales del sector".

La oferta formativa se alinea con la Estrategia de Juventud de Navarra 2025-2028 y aborda ámbitos clave como la igualdad, la convivencia e interculturalidad, la participación, el bienestar emocional, la empleabilidad, las relaciones afectivo-sexuales, la emancipación (vivienda y educación), así como la información juvenil, con especial atención a la lucha contra la desinformación, la digitalización, la inteligencia artificial y el uso responsable de redes sociales.

84 FORMACIONES EN 2025

Durante 2025 se han realizado 84 formaciones dirigidas a jóvenes en distintas localidades navarras, con la participación de 1.228 personas. Entre las acciones más destacadas figuran los cursos de Orientación Laboral, Primeros Auxilios, Premonitorado, Autonomía y vida independiente, Masculinidades igualitarias, Feminismos, Educación financiera o Tecnología GPT y uso ético de la IA.

Asimismo, se han desarrollado 7 cursos específicos para profesionales del ámbito juvenil, con 241 participantes, entre ellos formaciones como Delegado/a de Protección de Infancia y Juventud, educación sexual en adolescentes, educación mediática frente a la desinformación o facilitación de grupos.