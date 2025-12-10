La Escuela de Salud Navarra cumple 10 años con la participación de casi 6.000 personas en 240 talleres

Uno de los talleres realizados en la pasada edición. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Salud Navarra (ESN) es una iniciativa que puso en marcha hace diez años el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) con el objetivo de promover la salud y el autocuidado de las personas en las distintas etapas y circunstancias vitales, especialmente de la población con mayor vulnerabilidad. Desde su creación, se ha ido fortaleciendo para atender las necesidades de la población navarra y en este tiempo ha desarrollado un total de 240 talleres, en los que han participado 5.818 personas de toda la Comunidad foral.

Para celebrar este aniversario, la Escuela de Salud Navarra ha organizado este jueves, 11 de diciembre, por la tarde en Civican el encuentro '10 años sembrando salud'. La directora gerente del ISPLN, María Ángeles Nuin, inaugurará la jornada. En la sesión, se reflexionará sobre la trayectoria del programa, se compartirán los aprendizajes y retos de futuro y se escucharán las voces de distintas personas que han colaborado con el proyecto, hasta convertirlo en un referente en formación en salud y educación entre iguales.

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y ENCUENTRO ENTRE IGUALES

La Escuela de Salud es un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias que pretende ayudar a mejorar la salud y el autocuidado de personas que se encuentran en diferentes etapas de su vida, y con diferentes situaciones de salud y enfermedad, promoviendo estilos de vida saludables, ha informado el Gobierno foral.

Los talleres son activos y participativos. En ellos, se tienen en cuenta las experiencias y los conocimientos previos de las personas, para luego aportar información basada en la última evidencia científica y adquirir habilidades para el cuidado. Cada curso está impartido conjuntamente por profesionales del ámbito sociosanitario y por personas que se encuentran en la misma situación de salud, enfermedad o etapa vital que aquellas que asisten a la actividad, "con un enfoque facilitador que permite el apoyo, escucha y respeto en los talleres, creando un clima cercano muy bien valorado por las personas asistentes".

Todo el profesorado recibe formación en metodología de Educación para la Salud y en los contenidos específicos de los talleres. Actualmente, la Escuela está coordinada por un equipo de cinco personas que trabajan en el ISPLN, cuenta con 27 formadoras activas y otras 47 han colaborado como docentes a lo largo de estos años.

CUATRO ESCUELAS DIFERENTES

La oferta se ha ido adaptando a las necesidades cambiantes de la ciudadanía, incorporando nuevas líneas temáticas (cuidados, bienestar emocional...) y formación online (taller de ayuda para dejar de fumar o webinars para madres y madres), sobre todo a raíz de la pandemia (2021). No obstante, se sigue primando la metodología presencial.

La ESN está integrada por cuatro escuelas complementarias:

-La Escuela de Pacientes, que promueve, capacita y apoya en el autocuidado y la autogestión de enfermedades crónicas. Modalidad presencial y online.

-La Escuela de Mayores, que fomenta el envejecimiento activo y saludable. Modalidad presencial.

-La Escuela de Madres y Padres, que promueve el desarrollo de competencias parentales para configurar relaciones y estilos de vida saludables entre madres y padres e hijos e hijas. Modalidad presencial y online sobre temas de actualidad.

-La Escuela de Cuidados, que apoya a quienes cuidan para que lo hagan lo mejor posible y, al mismo tiempo, cuiden de su propia salud y bienestar. Modalidad presencial.

Uno de los objetivos de la Escuela es fomentar la equidad territorial y social, promoviendo la accesibilidad a los talleres a las personas en situación de vulnerabilidad. Durante estos diez años, han realizado actividades en 58 localidades diferentes de la Comunidad foral, ha añadido el Ejecutivo.