Esnaola dice que se actuó de manera "inmediata" para el cese de colaboración de ayuntamientos con 'Mikel Antza'

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo foral actuó "de manera inmediata" cuando tuvo conocimiento de que el exjefe de ETA 'Mikel Antza' estaba coordinando grupos de lectura del servicio de euskera de varios ayuntamientos navarros y exigió el cese de esta colaboración.

Esnaola, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha subrayado que 'Mikel Antza' no ha coordinado actividades de lectura en bibliotecas públicas del Gobierno de Navarra, sino de varios ayuntamientos. "Hemos actuado de manera inmediata para solicitar el cese de la colaboración en los ayuntamientos implicados", ha señalado.

La consejera ha asegurado que "la vinculación del Gobierno en esta cuestión es únicamente a través del préstamo de libros que se realiza en las bibliotecas para el desarrollo de los clubes y las sesiones, como sucede en todos los clubes de lectura de Navarra, y por eso apareció el logo -del Ejecutivo foral-, que por otra parte se retiró inmediatamente".

"Hemos actuado y lo hemos hecho de forma inmediata y contundente para revertir esta situación que va en contra del Plan de Convivencia del Gobierno de Navarra", ha asegurado, para afirmar que "estamos del lado de las víctimas, del lado de la reconstrucción del tejido social, del lado de la paz".

El parlamentario de UPN Javier Trigo ha pedido a la presidenta María Chivite que "tome las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse y exija responsabilidades dentro de su Gobierno a quienes por acción u omisión han permitido esta indignidad". "No basta con enviar una carta, alguien debería asumir la responsabilidad por no haber evitado tal indignidad", ha destacado.

Trigo ha recordado "el macabro anagrama de ETA, una serpiente enrollada en un martillo, una serpiente que representaba la astucia para difundir los mensajes de odio, y el martillo que simboliza la fuerza de la violencia ejercida por el terrorismo". "Parece que el hacha ya la han depuesto, pero la serpiente sigue muy presente en nuestra sociedad", ha indicado.

El parlamentario de UPN ha señalado que 'Mikel Antza', "este personaje que durante tantos años se encargó de representar las ideas de la serpiente, se dedica a coordinar clubes de lectura en los ayuntamientos, pero dependientes de la red pública de bibliotecas de Navarra". "Un terrorista patrocinado con el logotipo del Gobierno de Navarra. Toda una infamia para la memoria y la dignidad de las víctimas", ha señalado.