Esnaola dice que se está "estudiando" la "fórmula" para convertir a Parquenasa en sociedad pública

Archivo - Consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha afirmado que "la fórmula" para convertir a Parquenasa en sociedad pública "está por estudiar y decidir" y que el Ejecutivo está trabajando en esta cuestión.

Según ha informado en respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN en el pleno parlamentario, la Cámara de Comptos "sugería dos posibilidades, la de analizar con los socios privados la enajenación de sus respectivas participaciones a NICDO por un precio simbólico, o la de plantear a Parquenasa la capitalización de la totalidad o parte de los préstamos participativos de los que es titular Sodena".

"Estamos estudiando ambas fórmulas, o la de otra que se pudiera encontrar, revisando además los diferentes acuerdos alcanzados por los socios fundadores, además de los pactos complementarios suscritos en la misma fecha y con ocasión de la creación de la sociedad, así como las cuestiones jurídicas, administrativas, que en cualquier caso hay que tener en cuenta y observar para después poder trasladar todo ello a los accionistas", ha explicado.

En cuanto a los pasos dados por el momento, han sido, en primer lugar, enviar una carta a los socios privados informando de esta decisión, y en segundo lugar "un trabajo conjunto" entre los departamentos del Ejecutivo implicados, además de CPEN.

En concreto, se ha enviado una carta a los socios privados informando de esta decisión del Gobierno de Navarra "e indicándoles que se les convocará a una reunión para poder compartir y tratar esta cuestión". En segundo lugar, se ha iniciado "un trabajo conjunto entre los departamentos del Gobierno de Navarra implicados, además de CPEN, para conocer cuáles son los informes, estudios, solicitudes, es decir, en definitiva, el procedimiento que debemos seguir para la puesta en marcha de este proceso".

"En mi comparecencia del pasado 13 de febrero anuncié que el Gobierno iba a iniciar las acciones necesarias para convertir Parquenasa en sociedad pública. También indiqué que nos parecía el momento propicio, ya que desde el momento en que NICDO entra como administrador único en la empresa, en el año 2023, y aprovechando el cambio de financiación -pasando de la fórmula de préstamos a la de subvención-, podemos desarrollar una mayor labor de supervisión y control de las actividades y funcionamiento del parque, con el objetivo siempre de mejorar los resultados, lograr procesos más eficientes y eficaces y transparentes", ha indicado.

Esnaola ha relatado que "desde el año 2005 la única fuente de financiación a la empresa proviene del Gobierno de Navarra" y ya existía "una recomendación desde el año 2023 de la Cámara de Comptos para su conversión en sociedad pública".

Para este proceso "ha sido necesario, además de atender y mejorar el parque para su disfrute por el público, realizar un intenso trabajo para establecer el mejor modelo de gestión para Parquenasa", "Hemos considerado que ahora Parquenasa sí está preparada ya para dar ese paso, atendiendo a la recomendación de la Cámara de Comptos de 2023 y a la de la Intervención General, que se hace eco de esta cuestión en su informe de fiscalización de diciembre de 2024", ha añadido.

La consejera ha subrayado que "en la comunicación enviada a los socios, precisamente recordamos estas recomendaciones, así como que el parque es un recurso indispensable para el desarrollo económico, turístico y social de la Ribera, y por último, que dado que la única fuente de financiación a la empresa desde 2005 proviene del Gobierno de Navarra, hemos decidido dar ese paso". "Y por supuesto, nos ponemos además a su disposición para aclaraciones, como así ha sucedido con uno de los socios que ya nos ha respondido a la carta enviada", ha remarcado.

Por su parte, el parlamentario del PSN Ibai Crespo ha considerado que "no estamos hablando de una ocurrencia ni de un titular improvisado, sino de una decisión que se enmarca en un proceso previo de reorganización y en recomendaciones de órganos de control, con una mirada clara de futuro para un recurso estratégico para la Ribera y para Navarra".

"Aquí hay un Gobierno trabajando con método y no con improvisación. Ya hay una hoja de ruta en marcha, con trabajo técnico y jurídico, que es exactamente lo que exige una decisión de esta relevancia", ha indicado, tras incidir en que "este paso no se toma en el vacío". "Antes ha habido un trabajo de ordenación de la gestión, adaptación a procedimientos, reorganización interna y mejora de funcionamiento de Parquenasa. Es decir, primero poner orden, luego consolidar y después dar el siguiente paso", ha destacado.