Espacio en la antigua estación de autobuses de Pamplona para optar a las 80 plazas vacantes en las escuelas infantiles

PAMPLONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona habilitará a partir de este jueves una sala en Geltoki, en la antigua estación de autobuses, para centralizar la recogida de solicitudes que se puedan presentar para la cobertura de las 80 plazas vacantes que hay a día de hoy en los centros de 0 a 3 años.

Una vez iniciado el curso existen plazas en las onces escuelas infantiles municipales, aunque no en todas las etapas en las que se divide el primer ciclo de Educación Infantil que se imparte. Las solicitudes se podrán presentar en horario de 8.30 a 14.30 horas.

En Donibane quedan plazas en los grupos de medianos y mayores en el modelo en euskera; en Mendebaldea hay vacantes en medianos y mayores; en Printzearen Harresi hay plazas en mayores en el modelo en euskera y en caminantes en el modelo en castellano; en Mendillorri y en Izartegi hay huecos en las cuatro etapas, es decir, en lactantes, caminantes, medianos y mayores.

En Goiz Eder hay plaza en los grupos de medianos y mayores en euskera y de caminantes en castellano; en Haurtaro se puede optar a plazas de lactantes, caminantes y mayores; en Hello Egunsenti en caminantes, medianos y mayores; en Hello Buztintxuri en mayores; y en Hello Azpilagaña en medianos. Por último, en José María Huarte, con horario de media jornada, hay vacantes en el grupo de mayores.

Este proceso se contempla en la resolución del director general de Educación 40/2020, del 17 de febrero, por la que se regula el procedimiento de admisión de niños y niñas de 0 a 3 años para este curso en los centros de primer ciclo de Educación Infantil de Navarra sostenidos con fondos públicos.

En esa resolución se establece que podrán presentarse nuevas solicitudes de admisión una vez finalizado el plazo ordinario de matrícula hasta la fecha de inicio de la reserva de plaza para el curso 2021-2022, siempre y cuando el menor o la menor tenga cumplidas 16 semanas o un año cumplido al inicio de curso, en las escuelas infantiles en la que no existan instalaciones para menores de un año. Esas solicitudes se podrán considerar en el caso de que existan vacantes una vez agotada la lista de espera generada en el proceso de admisión ordinario. Las plazas, según refleja la resolución, se asignarán siguiendo el orden de fecha de presentación de la solicitud.

Se requiere cumplimentar la solicitud y que sea firmada por ambos progenitores, adjuntar la documentación justificativa de la composición familiar (fotocopia del DNI, fotocopia del Libro de Familia o título de familia monoparental) y de los niveles de renta (fotocopia del IRPF de 2019), así como una fotocopia del empadronamiento y el número de cuenta para domiciliar el pago de la cuota. La documentación que se debe aportar es de ambos progenitores, excepto para familias monoparentales y personas progenitoras que tienen la guardia y custodia exclusiva del menor.