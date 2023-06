Esparza acusa a Chivite de posicionarse "en contra" del comité de empresa de VW Navarra con la planta de baterías

Asegura que "no es igual" que la planta esté dentro o fuera de Landaben ni que la inversión la haga VW o "un competidor"



PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza ha acusado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de posicionarse "en contra de lo que está defendiendo" el comité de empresa de Volkswagen Navarra respecto a la instalación de una planta de baterías en Landaben. Algo que ha considerado "un error histórico" y "absolutamente inaceptable".

"No sé a qué responde, a qué tipo de interés, que María Chivite esté defendiendo la posición contraria a la que tiene el comité de empresa de Volkswagen, cuando debieran estar trabajando de la mano", ha reprochado Esparza, que ha acusado a la presidenta de estar "con los directivos de SEAT, con los directivos catalanes" en vez de con la plantilla de Landaben.

En declaraciones a los medios, antes de participar en un acto de UPN en Marcilla, Esparza ha destacado que "el comité de empresa está diciendo que, como se adjudique la planta de baterías a Hyundai, hay un problemón. Como esa planta de baterías se haga fuera de Landaben, hay un problemón". "Y María Chivite está diciendo que lo importante es que esa planta de baterías se instale en Navarra", ha criticado.

Javier Esparza ha asegurado que "no es igual donde se instale". "No es lo mismo que se instale dentro de la propia planta del Landaben que fuera, no es igual que sea una inversión del Grupo Volkswagen o que sea una inversión, en este caso, de un competidor del grupo Volkswagen como Hyundai".

Ha señalado, además, que la representación de los trabajadores de Landaben "ha pedido a Pedro Sánchez que se implique y María Chivite lo que está diciendo es que esto es una decisión empresarial". "No es una decisión empresarial cuando hay centenares de millones de euros de ayudas públicas, de ayudas del Gobierno de España a una empresa. Por tanto lo que tienen que hacer es defender el empleo en esta tierra", ha reivindicado.

El presidente de UPN ha afirmado que "vamos a defender y vamos a estar de la mano de los trabajadores y del comité de empresa" y ha avanzado que el próximo lunes pedirá una reunión con la dirección de la planta y el comité. Y ha asegurado que, si UPN está en el Gobierno de Navarra, "la planta se va a hacer dentro de Landaben, haremos lo que tengamos que hacer para que eso sea así, porque nos estamos jugando el futuro de miles y miles de trabajadores y trabajadoras".

Preguntado por la moratoria en la implantación de la normativa Euro 7, algo que solicitaba el Gobierno foral, Esparza ha señalado que "no es una decisión que se vaya a tomar por la exigencia de Navarra, es una cuestión que afecta a toda España, a otros países también". "Que haya una moratoria me parece bien, pero el futuro nos lo estamos jugando con esta otra cuestión", con una planta de baterías que "es fundamental", ha subrayado.