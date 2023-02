Esparza acusa al Gobierno de provocar un "desastre sanitario" y tiende la mano a Chivite para alcanzar una "solución"

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el actual Ejecutivo foral ha generado "un desastre sanitario en tres años y medio que no van a ser capaces de arreglar en 2 meses por muchas elecciones que haya, porque hay un problema estructural al que no han querido hacer frente", y ha tendido la mano a la presidenta de Navarra, María Chivite, para "dar una solución conjunta a este tema".

En respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa, el dirigente regionalista ha afirmado que "Navarra no se merece" la gestión sanitaria "que está haciendo" este Ejecutivo. "Tiendo la mano al Gobierno si es necesario. Si el Gobierno nos necesita para dar una solución conjunta a este tema y para que se atienda lo más rápidamente posible a los navarros, desde luego que cuente con nosotros", ha señalado, para a continuación reivindicar que "no hay derecho" a que "terminen pagando los ciudadanos la negligente gestión del Gobierno socialista en materia sanitaria".

A su juicio, en esta legislatura "se ha deteriorado la sanidad navarra sin ningún tipo de duda", a pesar de haber contado con "1.400 millones de euros más de los que tuvo el último Gobierno de UPN y 1.000 millones de euros más para Salud de lo que tuvo el Gobierno de Uxue Barkos". "Con todo ese dinero, la realidad es que tenemos las peores listas de espera la historia, está en huelga el conjunto de los profesionales de la sanidad, la Atención Primaria está dañada y está herida -lo dicen los profesionales y los ciudadanos-, y cada día nos atienden de forma menos presencial, no hay un día que no leamos o escuchemos en un medio de comunicación que faltan médicos en una localidad navarra", ha asegurado.

Según Esparza, "han destrozado la sanidad navarra", que "era puntera, reconocida, había gente que venía a ver qué se hacía, cómo estábamos trabajando y cómo se prestaba ese servicio a los ciudadanos". "Pandemia han tenido todas las comunidades, no solo Navarra, pero la gestión de la sanidad navarra corresponde a este equipo que está liderando, en este caso al Partido Socialista de Navarra -ojo, que ahora todo el mundo se quiere apartar y los quiere dejar solos-, con la bendición de Geroa Bai, con la bendición de EH Bildu, con la bendición de Podemos y con la bendición de Izquierda Unida, que llevan toda la legislatura sabiendo, porque en los pasillos nos contaban lo que estaba pasando en la sanidad navarra, y no diciendo nada, callados, mudos, porque lo importante era mantener el poder a cualquier precio", ha criticado.

En palabras del regionalista, "es un problema estructural, tenemos un sistema sanitario que está funcionando como pollo sin cabeza". "Si el Gobierno nos necesita que nos llame, llevamos toda la legislatura tendiendo la mano, haciéndoles propuestas", ha insistido. Tras añadir que el Ejecutivo demuestra una "incapacidad absoluta y supina", ha señalado, entre las posibles soluciones, igualar las condiciones de los sanitarios "a las que tienen esos mismos profesionales en otras comunidades"; acabar con la exclusividad, que "no aporta absolutamente nada"; reconocer a los profesionales que están en núcleos rurales; acabar con las peonadas y "establecer otro tipo de modelos", etc. En palabras de Esparza, "no es cuestión de falta de recursos", sino de "incapacidad".