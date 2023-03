Esparza dice que "el 32% de los votantes socialistas no volverá a votar al PSN porque no aceptan los acuerdos con Bildu"

Alzórriz (PSN) ha afirmado que "no vamos a meter en el Gobierno a EH Bildu, vamos a liderar gobiernos progresistas y de izquierdas"



PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que "el 32 por ciento de los votantes socialistas en 2019 no van a volver a votar al PSN porque no aceptan los acuerdos con EH Bildu, son socialistas que no tragan pactar con Arnaldo Otegi".

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Esparza ha indicado que "María Chivite es presidenta gracias a EH Bildu, el PSN aprueba los Presupuestos gracias a EH Bildu, el PSN públicamente agradece a EH Bildu la actitud tan responsable que está teniendo; el PSN está fortaleciendo y normalizando a una formación que no condena los asesinatos de ETA".

Esparza ha señalado que los socialistas "no tienen ninguna credibilidad: dijeron que no pactarían con EH Bildu y luego pactan con Bildu, un día sí y otro también; y están con Bildu porque quieren, porque les ofrecimos aprobar los Presupuestos y mantener a Chivite como presidenta y dijo que no", ha dicho, para señalar que "ahora llegan las elecciones y parece que el PSN se avergüenza de lo que son sus socios de EH Bildu, yo también lo haría". "Menos enfados y más sentido común, más responsabilidad y más pensar que no se puede tener la Presidencia del Gobierno a cualquier precio", ha expuesto.

Esparza ha opinado que "el PSN ha decidido dar todas las Alcaldías que tenga que dar a EH Bildu a cambio de que Bildu le dé la Presidencia del Gobierno a María Chivite". "Es evidente que lo van a hacer para mantener el Gobierno de Navarra a cualquier precio", ha opinado, para destacar que desde UPN son "alternativa a eso". "Para evitar un alcalde de Bildu, hay que votar a UPN, y para que no pueda haber acuerdos que den alcaldías a EH Bildu, para que los socialistas no puedan vender ni las localidades ni esta tierra a EH Bildu, para que imperen las políticas moderadas". "Nosotros vamos a ser la garantía, somos la única alternativa", ha dicho.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que desde su partido están trabajando para "liderar los diferentes gobiernos municipales, liderar significa hablar desde parámetros de mejoras sociales, no de que entre en el Gobierno EH Bildu". "No vamos a meter en el Gobierno a EH Bildu, vamos a liderar gobiernos progresistas y de izquierdas", ha dicho, para afirmar que "hemos demostrado compromiso con las necesidades ciudadanos, vamos a ampliar nuestra base social y política y esperemos que no necesitemos a los extremos ni de un lado ni de otro para conformar ningún tipo de gobierno sino que los lideremos con los socios que hoy tenemos".

Alzórriz ha hablado de "suciedad política en la campaña iniciada por el PP, que ya viene de campañas de UPN contra nuestro partido". "Nunca nos vamos a olvidar de esas frases manidas por UPN de que nuestros escaños estaban manchados de sangre, de que estábamos traicionando a las víctimas del terrorismo y ahora coge el testigo el PP", ha dicho, para indicar que "los socialistas hemos luchado por la libertad y la democracia en nuestra tierra, muchos de concejales del Partido Socialista hemos llevado escoltas para que nos digan que traicionamos... ¿a quién?". "Defendemos la libertad y la democracia y nunca hemos negociado ningún tipo de Gobierno con EH Bildu, hemos negociado acuerdos presupuestarios", ha expuesto.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que "en las elecciones se pondrá a cada grupo en su sitio y a partir de ahí será cuando tengamos que hablar de cualquier otro tema". "EH Bildu seguirá trabajando para conseguir los mejores resultados electorales, veremos qué pasa con la conformación de Gobierno, es un tema que no está sobre nuestra mesa", ha dicho, para apuntar que en el Ayuntamiento de Pamplona aspiran a ser primera fuerza, "superar a la derecha", y "concentrar el voto progresista en la candidatura de Joseba Asiron".

Según ha dicho, "a partir del 28M veremos el resultado en esa institución, en otras instituciones y a partir de ahí marcaremos una estrategia". "Vamos a seguir trabajando por ser la primera fuerza política, si no somos la primera fuerza política, por ser la primera fuerza entre las fuerzas progresistas", ha dicho, para señalar que "nadie entendería que Bildu" se abandonara en su caso "un acuerdo global en toda la Comarca de Pamplona". "Que explique la presidenta por qué tiene la necesidad de atarse de pies y manos a un discurso que no sabemos si va a poder cumplir", ha dicho.

Preguntado por si un acuerdo para conformar los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona integraría o no el Gobierno de Navarra, Araiz ha dicho que "sería incapaz de dar una respuesta; son ámbitos institucionales distintos, pueden tener interconexión y no hemos abordado nuestra estrategia". "Cuando tengamos los resultados electorales veremos qué acuerdos son posibles o imposibles", ha expuesto.