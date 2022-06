Esparza dice que Chivite "engaña a la Ribera" respecto al proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra

Considera que los plazos anunciados "a bombo y platillo" por el Gobierno foral "no se van a poder cumplir"

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de NA+ y presidente de UPN, Javier Esparza, ha pedido a la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, que "deje de engañar a la Ribera" respecto al proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra. Concretamente, ha considerado que los plazos anunciados "no se van a poder cumplir".

En un comunicado, Esparza ha señalado que "Chivite les ha vuelto a mentir". "Ni ha habido aprobación del proyecto todavía por parte de la sociedad pública CANASA, ni con toda seguridad se van a poder licitar las obras a finales de 2023, como anunció Chivite a bombo y platillo a los medios el 25 de marzo, según reconocieron ayer responsables del propio Gobierno foral", ha afirmado.

Para Esparza, "este Gobierno es experto en incumplir plazos y retrasar la llegada del agua a la Ribera, debido a su ineficacia en la gestión y a sus luchas de poder internas" con Geroa Bai y EH Bildu.

"Hablamos de un retraso de 36 meses desde el inicio de la legislatura y todavía no contamos con la aprobación del proyecto, a los que se deben añadir los 4 años de retraso del cuatripartito.

Basta de marear tanto la perdiz, de mentiras y de propaganda falsa", ha enfatizado.

Además, ha destacado que "el tiempo nos está dando la razón cuando afirmamos que difícilmente se iba a poder ejecutar obra en esta legislatura".

"Este retraso conlleva que Navarra pierda la oportunidad de financiar las obras con dinero de la Unión Europea, lo que origina un evidente perjuicio para las arcas forales", ha agregado.

Finalmente, ha criticado que la coalición "sigue sin recibir la documentación relacionada con el proyecto". "Después de pedirlo y de que no se nos diera, ahora nos enteramos de que no se dispone de él y que incluso no hay definición de la zona regable. Transparencia a la hora de facilitar información, ninguna; falta de información, toda", ha concluido.