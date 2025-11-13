Esparza dice a Chivite que su Gobierno está "rodeado por la corrupción" y le pide que convoque elecciones

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y el portavoz parlamentario, Javier Esparza, llegan al Parlamento de Navarra para asistir al Debate sobre el Estado de la Comunidad. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha acusado a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, de tener un Gobierno "fake" que está "rodeado por la corrupción" y ha afirmado que "debería haber dimitido" después de que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ingresara en prisión por su presunta participación en una trama de corrupción en la adjudicación de obra pública. Esparza ha pedido a la presidenta que convoque elecciones.

El portavoz regionalista ha señalado, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "una vez más nos hemos encontrado" en este debate a "una presidenta cegada por su soberbia y su altanería y, lo que es peor para los navarros y las navarras, por su ya contrastada incapacidad política para hacer frente a los problemas de los ciudadanos".

El portavoz regionalista ha reprochado a la presidenta que "ha pasado de puntillas por la cuestión que, desde hace meses, está centrando el debate en torno a Navarra, dentro y fuera de los límites de la Comunidad foral, la posible trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán, su, hasta el mes de junio al menos, amigo, jefe y mentor".

Así, Javier Esparza ha afirmado que Chivite "ha dedicado apenas tres minutos y medio" a hablar sobre el caso de Belate, lo que es "una muestra más de que no quiere ver la realidad". "No mencionar en todo el discurso a Santos Cerdán la incrimina, señora Chivite. La delata. Esta es la realidad. Se intenta escabullir, aparentar una normalidad que no es tal, pero toda España está hablando de Santos Cerdán y de lo que ocurre en Navarra", ha subrayado.

El portavoz de UPN ha señalado que, después de escuchar a la presidenta y de ver las "actitudes" de todos sus socios a lo largo del tiempo, "hemos llegado a la conclusión de que son un Gobierno 'fake' rodeado por la corrupción". "La palabra 'fake' significa falso, fraudulento o imitación. Se utiliza para describir algo que no es auténtico o verdadero, aunque aparenta serlo", ha afirmado.

Javier Esparza ha asegurado que "ahora" a los socios de Gobierno "se les llena la boca comprometidos en discursos vacíos, diciendo que están en contra de la corrupción, al mismo tiempo que la tapan por intereses partidistas para mantener sus puestos y su poder". "Crean una comisión de investigación para decir que están buscando la verdad, en la que PSN, Geroa Bai, Contigo Zurekin y EH Bildu están haciendo de abogados defensores del gobierno y sus andanzas con Santos Cerdán", ha señalado.

El portavoz de UPN ha afirmado que Cerdán "ha sido la mano que ha mecido la cuna de la política navarra desde 2015 y la española desde 2019, y era también la mano que mecía, presuntamente, las mordidas y las adjudicaciones de obra pública". "¿Se les ha olvidado este pequeño detalle? No, lo que pasa es que no lo quieren ver y menos recordar o verbalizar", ha indicado, para señalar que "esto es lo más relevante de lo que ha ocurrido en el último año en Navarra". "Este Gobierno quiere aparentar que esto no ha ocurrido, pero sí, claro que ha ocurrido", ha indicado.

Así, Javier Esparza ha considerado que "lo cierto es que este Debate del Estado de la Comunidad no se debiera haber celebrado nunca en estos términos", y ha dicho a Chivite que "si tuviera sólo un mínimo de decencia política, de dignidad democrática o de ética personal, debiera haber dimitido y convocar elecciones en junio de este año, el día siguiente a que Santos Cerdán entrara en la cárcel y Ramón Alzórriz fuera relevado a medias". "Cuando la sombra de la corrupción se instala con tanta fuerza en un Gobierno como ha sucedido en el suyo, hay que dar la palabra a los ciudadanos, hay que convocar elecciones y que la gente elija de nuevo", ha asegurado a Chivite.

Javier Esparza ha añadido que "a estas alturas hay muchos que pensamos que Santos Cerdán la impulsó de presidenta y su Gobierno ha facilitado que se le adjudique a la UTE de la que forma parte a través de Servinabar nada más y nada menos que 76 millones de euros -para la obra del túnel de Belate-". "Tengo la duda de si usted sabía o no que Cerdán era propietario de Servinabar y, por tanto, adjudicatario de esa licitación, pero no tengo ninguna duda de que en su Gobierno hubo una indicación para que se le adjudicara a la UTE adecuada. Y en su gobierno se siguió la directriz y se dio la orden de que está obra le tocaba a la UTE Acciona-Servinabar-Oses", ha indicado.

Así, Esparza ha afirmado, "por dejarlo claro", que "Santos Cerdán les dice que debe ser adjudicataria la UTE Acciona-Servinabar-Oses, y, a partir de aquí, se pone la maquinaria a funcionar para que se cumplan sus deseos".

Tras ello, el portavoz de UPN ha afirmado que Santos Cerdán está en la cárcel porque, "tal como dice el juez, conforme resultaría con toda evidencia de las conversaciones grabadas por don Koldo García, era en la organización la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o 'mordidas' a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones".

Javier Esparza ha considerado que "la clave aquí es que las empresas de la UTE, dos de ellas, están siendo investigadas a nivel nacional por mordidas en obra pública, y la clave aquí, señora Chivite es que no puede explicar cómo, en este contexto, y con esta manera de actuar que según parece tenía Santos Cerdán y la trama corrupta que se está investigando, le ha adjudicado 76 millones de euros a su jefe, amigo y mentor, Santos Cerdán".

Al margen de sus acusaciones por la presunta trama de corrupción, el portavoz de UPN ha afirmado que este Gobierno también es "fake" en otros ámbitos, por ejemplo en el de la atención a personas vulnerables. "La realidad es que, desde que gobiernan, están trayendo a Navarra retroceso y pobreza. Aparentan preocuparse de los más vulnerables, pero no les ofrecen un empleo ni un futuro. La tasa de pobreza crece, la de exclusión crece, el número de personas que vive en la calle crece. La renta garantizada es un fracaso porque no es capaz de sacar de esa situación a la gran mayoría de las personas que llegan a necesitar esa ayuda y se cronifica la ayuda y, por tanto, la pobreza y la exclusión", ha censurado.

Además, ha afirmado que "aparentan que la sanidad es su prioridad y le destinan 1.500 millones de euros, pero ni con eso son capaces de dar una respuesta a las necesidades sanitarias de los navarros y los tiempos de espera son un absoluto disparate".

Del mismo modo, ha señalado que desde el Gobierno "aparentan preocuparse por los trabajadores, pero luego lo que están haciendo es contribuir con sus políticas al cierre de algunas empresas, a que se marchen otras y a que no venga ninguna".

Otra de sus críticas para argumentar que se trata de un Gobierno 'fake" es que "aparentan querer distribuir la riqueza y lo que están haciendo con sus impuestos es directamente bajar el sueldo a los navarros". "Una política fiscal que maltrata y que entiende que si ganas más de 32.000 euros no eres clase media, sino que eres rico, se define por sí misma, es injusta", ha señalado.