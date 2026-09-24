Esparza dice que "Navarra necesita una nueva etapa" y afirma que no se pude "confiar en la palabra" de Chivite

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, llega con la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, y otros representantes de la formación al Debate sobre el Estado de la Comunidad. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha afirmado que "Navarra necesita abrir una nueva etapa" y ha considerado que la Comunidad foral "no puede confiar en la palabra de la presidenta del Gobierno", a la que ha reprochado que la "sombra de la corrupción" planea sobre el Ejecutivo y que los servicios públicos están "peor".

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Javier Esparza ha afirmado que "nunca hubo presupuestos tan altos como los de estos años, cada año superan el presupuesto anterior y baten un nuevo récord histórico, pero lo cierto es que, en todos estos años, presupuesto histórico y más recursos no ha sido sinónimo de éxito en la gestión de lo público". "Todo lo contrario. No ha sido sinónimo de mejora en la calidad de los servicios públicos, ni de avances estructurales en la gestión, ni de mejoras en las infraestructuras, ni de nuevas infraestructuras siquiera", ha indicado.

Por eso, el portavoz de UPN ha considerado que "la pregunta es si Navarra está mejor gobernada, si los servicios funcionan mejor, si las familias viven con más tranquilidad y si los ciudadanos pueden confiar en algo que, para nosotros, es esencial, en la palabra de su presidenta, y la respuesta, después de ocho años, es clara, y es no". "Navarra no puede confiar en la palabra de la presidenta del Gobierno. Navarra llega al final de este ciclo con más dinero, con menos confianza y peores resultados. Con más estructura política, pero con peores servicios públicos", ha criticado.

Además, Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno está "atrapado por su propio origen, por sus pactos, por sus contradicciones y por una sombra demasiado alargada que ya no puede esconder: la sombra de Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-". "Santos Cerdán es el hilo conductor de toda la presidencia de Chivite. Santos Cerdán va a explicar el inicio y el final de su etapa en la presidencia de Gobierno en Navarra", ha asegurado.

El portavoz de UPN ha sostenido que Chivite "no llegó a la Presidencia sobre un proyecto compartido de Navarra, llegó gracias a una operación política diseñada por Santos Cerdán, hoy investigado por presunta corrupción, y por si fuera poco, sostenida por los votos de EH Bildu, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, fue condenado por pertenencia a ETA". "Es presidenta gracias a un presunto corrupto y a un terrorista confeso. Y esto explica lo que vino después. Nunca hubiera sido presidenta en 2019 sin Santos Cerdán. A él le debe todo, y en ese deberle todo está parte de la enorme sombra de corrupción que acosa a su Gobierno y a usted misma", ha dicho a Chivite.

Incidiendo en esta idea, Javier Esparza ha afirmado a que "su Gobierno y su Presidencia nacieron de lo más repugnante que tiene la política: del lodazal de la presunta corrupción, de la pérdida de principios y de valores, de entender la política como una actividad para aprovecharse de ella, desde la mentira, el sectarismo, el aplauso al terrorismo y la exclusión".

El portavoz de UPN ha destacado que "hubo un momento en el que pude comprobar cuál era su verdadera prioridad, su verdadero ser como persona y como política". "No sé si recuerda aquella conversación en la sede del PSN. Al terminar la pandemia, en una situación difícil para Navarra, le ofrecí estabilidad. No le pedí que me hiciera presidente. No le pedí entrar en su Gobierno. Le ofrecí que, pese a que usted no ganó las elecciones, siguiera al frente del Gobierno mediante un acuerdo público, limpio y transparente, con una sola condición política, abandonar la dependencia de EH Bildu", ha explicado.

Esparza ha señalado que la respuesta de Chivite fue que "aquello tenía trampa". "Le dije sorprendido que lo firmábamos públicamente, sin letra pequeña. Que no había trampa. Entonces quedó claro qué entendía usted por trampa. Me dijo que, si aceptaba esa propuesta, en 2023 'tendría que hacerme presidente'. En aquel instante comprendí que el problema nunca había sido Navarra, el problema no ha sido UPN. El problema era el sillón. El problema era el poder. Sólo le preocupaba y le ocupaba el poder", ha indicado.

"DEBIERA HABER DIMITIDO"

El portavoz de UPN también se ha referido a las obras de duplicación del túnel de Belate y ha afirmado que "será la Justicia quien determine las responsabilidades penales". "Nosotros no vamos a dictar sentencias. Una cosa son las responsabilidades penales, cuestión de la justicia. Otra cosa son las responsabilidades políticas que tiene un presidente", ha apuntado.

No obstante, Esparza ha explicado que "muchas personas" le preguntan por Chivite: "Javier, ¿crees que la presidenta está metida en todo esto? Mi respuesta ha sido siempre la misma, no lo sé. Sí sé que ha dejado hacer. Sí sé que ha mirado para otro lado. Sí sé que defendió a Cerdán y una adjudicación indefendible. Sí sé que sólo el hecho de dejar hacer conlleva unas responsabilidades políticas enormes que no ha asumido. Debiera haber dimitido. Nunca la he llamado corrupta ni en público ni en privado, pero es evidente que Belate no es una adjudicación normal, se adjudica a Cerdán, son una presunta trama y todo huele fatal, apesta. Esta es una respuesta tipo en una conversación con mucha gente", ha indicado.

Esparza ha afirmado que "esto ha sido así hasta hace unas semanas, cuando he sido consciente de que su entorno próximo duda, ya no se fían, porque atan cabos y hacen sus deducciones, porque ven más cosas, y ya ni siquiera son tan prudentes como yo ante una pregunta como esa". "Son más contundentes, ya no ponen la mano en el fuego por usted, ya no la defienden", ha dicho.

Tras ello, ha preguntado a Chivite si pude decir "cuántas veces ha estado con Zapatero -expresidente del Gobierno-". "¿Me puede decir si hablaron de empresas chinas? ¿Me puede decir si Zapatero participó en reuniones con empresas chinas? ¿Me puede decir si también estaba o participó Santos Cerdán? ¿Me puede decir de qué proyectos se trataba? ¿Me dice por favor si el señor Alzorriz -exvicesecretario general del PSN- también pasaba por allí?", ha planteado.

Otro de los aspectos que ha abordado Esparza durante su intervención es la relación de Chivite con EH Bildu y ha afirmado que "son socios y ahora ya dicen -desde la formación abertzale- que quieren gobernar, y van a tener más votos y más parlamentarios que usted". "En Pamplona ya les dio la alcaldía, no tengo duda de que, si de usted depende, les dará el Gobierno de Navarra. Así que todo votante socialista debe saber que votar al PSN servirá para hacer alcalde de Pamplona a Joseba Asiron y presidenta de Navarra a Laura Aznal. Ya ocurrió en Pamplona. ¿Me puede confirmar en este debate si hará presidenta o no a la candidata de EH Bildu, la señora Aznal?", ha planteado.

Javier Esparza ha afirmado que "la historia de estos años recordará que Chivite llegó a la Presidencia de Navarra gracias a Santos Cerdán, que en 2019, cuando hizo que Chivite fuera presidenta, según la UCO, ya estaba liderando una presunta organización criminal". "Pasará a la historia porque se sostuvo mediante acuerdos con EH Bildu y para ello les entregó Pamplona tras prometer lo contrario. Pasará a la historia por el caso Belate y por su defensa de Cerdán", ha asegurado.

Tras ello, Esparza ha destacado que "Navarra necesita un cambio limpio, sereno y valiente, necesita un Gobierno que no deba su existencia a un presunto corrupto ni su continuidad liderada por EH Bildu, un Gobierno con una gestión eficiente de los recursos públicos que este centrado en facilitar la vida de los navarros". "UPN está preparado para asumir esa responsabilidad con humildad, con firmeza y con corazón. Navarra merece volver a confiar. Navarra merece volver a liderar. Navarra merece un Gobierno que la quiera y la defienda por encima de todo. Y, usted, señora presidenta, sólo quiere por encima de todo ese sillón", ha asegurado.