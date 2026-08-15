Estabilizado el incendio declarado este viernes en Urzainqui

Imagen del incendio forestal en Urzainqui. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes por la tarde tras la caída de un rayo en un pinar de la Peña de Gazpar, en Urzainqui, se encuentra en estos momentos estabilizado.

Los efectivos trabajando en el lugar han logrado perimetrarlo con herramientas manuales a pesar de las dificultades por la orografía del terreno. Hasta el ocaso seguirán allí una BHIF (Brigada Helitransportada de Incendios Forestales) con un helicóptero.

Las brigadas de los parques de Cordovilla, Navascués, bomberos voluntarios de Isaba, así como Guarderío de Medio Ambiente, que han trabajado durante el día, continuarán hasta el relevo de una brigada de Sangüesa (compuesta por un cabo y cinco forestales) que permanecerá allí toda la noche.

El aviso del incendio se recibió el viernes a las 17.43 horas y se movilizó un dispositivo compuesto por bomberos de Navascués, de Sangüesa y bomberos voluntarios de Isaba, la BHIF, dos helicópteros, guardas de Medio Ambiente y Policía Foral.

Las labores han continuado a lo largo de la jornada de este sábado, en la que los efectivos han logrado perimetrar el incendio y darlo por estabilizado.