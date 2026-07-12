Estabilizado un incendio forestal en un pinar en Azagra

Incendio forestal en Azagra. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han logrado dar por estabilizado un incendio declarado esta madrugada en un pina cercano a la localidad de Azagra, en la zona de Sendero Nuevo. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del fuego a las 1.49 horas de este domingo y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Peralta, Tafalla y Tudela, la Brigada Helitransportadas de Incendios Forestales (BHIF) con un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.

Los bomberos han conseguido evitar la propagación a una granja de corderos y al depósito de agua de la localidad. Al amanecer se ha incorporado al dispositivo un helicóptero de extinción. El incendio se ha dado por estabilizado en torno a las 9.30 horas.

Tras relevar en torno a las 08.00 horas a los efectivos que han trabajado durante la noche, componen el dispositivo efectivos de los parques de Peralta, Tafalla y Tudela y BHIF.