Estabilizados dos incendios de vegetación en Azagra

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PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han estabilizado este martes dos incendios de vegetación que se han declarado en la zona de Azagra, uno originado sobre las 15.20 horas y otro sobre las 16.20. No ha habido personas afectadas

En el primer caso, ha sido un fuego de matorral junto al río, cerca de una chopera que ha quedado afectada, en la zona de El Pontigón.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Peralta, brigada helitransportada, helicóptero, Guarderío de Medio Ambiente, Policía Local y Policía Foral, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El segundo fuego ha afectado a un pinar. Han acudido Bomberos de Lodosa, Peralta y Tafalla, brigada helitransportada, helicóptero, Guarderío de Medio Ambiente y Policía Foral.