El Estado, "a punto" de adjudicar el proyecto de la nueva estación del TAV de Pamplona

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha afirmado este lunes que el Gobierno central está "a punto" de adjudicar el proyecto para la nueva estación del tren de alta velocidad de Pamplona y su bucle ferroviario. La redacción de este proyecto tendría una duración de unos dos años y a continuación se licitarían las obras.

Santano ha visitado este lunes, junto con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, y la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, las obras de los viales de acceso a los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien, incluidos en la construcción de la vía ferroviaria entre ambas instalaciones.

El secretario ha destacado el desarrollo de estas obras en Landaben y Arazuri-Orkoien. "Hay que pensar que la nueva línea ferroviaria cambia lo que se conoce como el bucle de Pamplona, mueve también la estación de Pamplona y en esa nueva línea ferroviaria hay una conexión muy importante, porque el ferrocarril no es solo para pasajeros, queremos que el ferrocarril tenga una importancia esencial para las mercancías", ha indicado.

Por tanto, ha destacado que "lo que se está haciendo aquí es anticipar la conexión de la nueva red ferroviaria de alta velocidad con todo este polígono de Landaben y además con una empresa -Volkswagen- tan importante desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista también del futuro del vehículo eléctrico en España". "El Gobierno de Navarra ha sabido adelantarse y también responder a las necesidades de todo este entorno empresarial, porque si hubiéramos esperado a que la nueva línea estuviera terminada los plazos se alargarían algo más", ha señalado.

Por su parte, Óscar Chivite ha destacado que esta obra es ejecutada por el Gobierno de Navarra, que es competente en aquellas infraestructuras que están dentro de su territorio al 100%. El coste de estos trabajos está estimado en 7,5 millones de euros e incluyen dos puentes sobre la nueva variante ferroviaria. Las obras estarían finalizadas para julio.

El consejero ha explicado que con esta intervención se persiguen tres objetivos. "El primero es hacer unas infraestructuras que prevean la eliminación del bucle ferroviario en la Comarca de Pamplona. La eliminación de ese bucle traerá consigo la desaparición de las vías actuales en esta zona y el compromiso del Gobierno es que toda esta zona sigan conectada para el tren de mercancías. El segundo objetivo es trabajar por el medio ambiente. No olvidemos que el 30% de las emisiones de CO2 vienen desde el transporte y que el ferrocarril es el medio más eficiente en este sistema. Y el tercer objetivo es impulsar la conectividad de todas estas empresas con un sistema más eficiente y más ecológico", ha resaltado.

José Antonio Santando ha destacado que "de esta manera se puede dar respuesta a las necesidades de las empresas, pero con esa mirada de futuro, sabiendo cuál va a ser la nueva línea, el nuevo sistema ferroviario de Navarra".

En ese sentido, ha anunciado que, "en lo que tiene que ver con el entorno de Pamplona, con la nueva estación y con el bucle, estamos a punto de adjudicar el proyecto, es decir, que ya la fase de estudio informativo está prácticamente en su final". "La vamos a hacer compatible con la elaboración del nuevo proyecto básico para la estación y el proyecto de ejecución de todo el entorno desde Campanas hasta Pamplona, que es la última fase ya de actuación", ha indicado.

Santano ha afirmado que el proyecto de la estación estará adjudicado "en cuestión de semanas" y "ese es el paso esencial". "Luego los proyectos hay que redactarlos y se licitarán las obras. Creo que vamos a tener una licitación de obras en un plazo que puede estar en torno a los dos años, una vez terminado el proyecto. Lo importante aquí es que esto no va a afectar al futuro industrial de Volkswagen y de todo el entorno porque esta nueva variante ferroviaria lo que permite es darle servicio", ha indicado.

En cuanto al conjunto de la infraestructura del TAV, el secretario de Estado ha explicado que "está en marcha toda la plataforma desde Castejón y pronto también habrá noticias de lo que es la instalación de vía y la electrificación".

José Antonio Santano ha reivindicado el "compromiso" del Gobierno de España con Navarra. "Lo que queremos es garantizar que el horizonte de la alta velocidad para personas y para mercancías se va a ir cumpliendo en línea con lo que tenemos fijado", ha indicado.

Preguntado sobre el fin de las catas en Aralar para determinar el trazado del TAV, que estaba previsto concluyeran esta primavera, Santano ha indicado que "la primavera no ha terminado todavía" y ha apuntado que "no hay noticias, estamos avanzando en el desarrollo de los sondeos". "Confiamos en dar noticias pronto. Sobre eso no hay novedades", ha indicado.

"TRANQUILO" SOBRE EL ANCHO DE LA VÍA

En cuanto a la petición de Geroa Bai para que el tramo Pamplona-Alsasua se realice desde su inicio en ancho estándar europeo y no en ancho ibérico, el secretario de Estado ha afirmado que "el objetivo es que sea todo en ancho UIC, en ancho estándar". "Las transiciones se deben a decisiones técnicas ferroviarias y no tienen mayor trascendencia. En todo caso, las vías de ancho ibérico se hacen colocando una traviesa polivalente. Esto significa que se reconvierte en ancho UIC de manera muy rápida. Esto, por ejemplo, también nos pasa en Extremadura. En este momento todo el trazado de alta velocidad en Extremadura está construido en ancho ibérico con esa traviesa polivalente para reconvertirlo, en cuanto tenga continuidad la línea por Castilla-La Mancha, en ancho UIC", ha afirmado.

Santano ha incidido en que "desde el punto de vista ferroviario, es un detalle técnico". "Lo que está claro es que el objetivo es que la plataforma sea, y lo es, así estaba planteada, de ancho estándar, de ancho europeo. Yo en esto estaría tranquilo porque ese es el horizonte y este es el objetivo que tenemos", ha señalado.

Insistiendo en esta línea, ha afirmado que se trata de "una decisión técnica transitoria que tiene que ver también con la conectividad después con la línea Castejón-Zaragoza, que también es una línea que va a ser en ancho UIC". "Es decir, la decisión estratégica está tomada, la línea va a ser de ancho estándar, ancho europeo. Otra cosa es que las transiciones se tengan que hacer con otro modelo, pero en cualquier caso con un sistema que permite la migración del sistema de ancho ibérico al ancho UIC muy rápidamente porque así está previsto. Por tanto, sobre eso no me preocuparía. Creo que es una transición puramente técnica y que eso no afecta a la operatividad en absoluto", ha expuesto.