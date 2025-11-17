Esteban cree que el PNV "probablemente" acordará los Presupuestos del Estado pero no ve mayoría en el Congreso

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que no es "muy optimista" respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, "no porque no vayamos a llegar a un acuerdo, más que probablemente podamos llegar a un acuerdo nosotros, pero hace falta una mayoría". "Y me da que hay algunos grupos políticos que antes más o menos estaban apoyando al Gobierno y que en estos momentos quizás no quieran entrar en ese acuerdo de Presupuestos", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación este lunes en Pamplona, Esteban ha señalado que "estamos hablando con el Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado, y ya en la anterior intentona, que luego retiró el Gobierno los Presupuestos, ya lo teníamos bastante discutido", aunque "no estaba cerrado".

"Seguimos hablando, estamos hablando de ello. Pero yo no soy muy optimista, no porque no vayamos a llegar a un acuerdo, más que probablemente podamos llegar a un acuerdo nosotros, pero hace falta una mayoría. Y me da que hay algunos grupos políticos que antes más o menos estaban apoyando al Gobierno y que en estos momentos quizás no quieran entrar en ese acuerdo de Presupuestos", ha manifestado.

Esteban ha añadido que "me da la sensación de que el Gobierno español lo está retrasando, lo está atrasando un poquito, estirando, quizás porque también quiere armar un discurso de 'lo hemos intentado hasta el final'". "Si puede haber unas próximas elecciones o no, no lo sabemos. Lo único que sabemos en estos momentos es que, hoy por hoy, lo que tenemos en el Congreso de los Diputados es una mayoría negativa", ha subrayado.

Preguntado por la reforma fiscal acordada en Navarra, Esteban ha respondido que "siempre es bueno que haya un acuerdo plural en materia fiscal y que hay que dar pasos". "Y una de las virtudes de la foralidad que tiene tanto la Comunidad foral navarra como la Comunidad Autónoma vasca es que precisamente podemos tener nuestra propia fiscalidad", ha añadido.

Según ha apuntado, el proceso "fue dificultoso al principio por nuestra parte, digamos, por Geroa Bai, pero finalmente se vieron satisfechas algunas de nuestras demandas". "Y, por lo tanto, contento de que se haya podido llegar a un acuerdo y que se siga adelante. Yo creo que era fundamental junto con los presupuestos", ha manifestado.

En cuanto a los presupuestos vascos, ha respondido que "lo que vamos a hacer es hablar con todos" y que "aquí lo importante es que hay una mayoría ya que asegura la existencia de los Presupuestos vascos".

"Primero, evidentemente, es el equipo de la coalición de Gobierno el que tiene que acordar. Eso ya se ha hecho, se han presentado los Presupuestos por parte del Gobierno y ahora siempre estamos dispuestos a hablar con todos. Con Vox no vamos a hablar, pero con el resto de los grupos parlamentarios hablaremos", ha manifestado.

"Si es posible llegar a un acuerdo, pues no lo sé. Pero la ciudadanía vasca tiene que saber que esos votos no son necesarios y que, por lo tanto, la mayoría absoluta está asegurada y que los Presupuestos serán aprobados", ha añadido.