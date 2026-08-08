Estudiantes de doctorado de la UPNA proponen un sistema de sensores para adelantar la detección de incendios forestales

Archivo - Aitor Ezker, Paula Corella y Anaraida García Baigorri, en el campus de Pamplona (sede Arrosadia) de la UPNA - UPNA - Archivo

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres estudiantes de doctorado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han propuesto un sistema para adelantar la detección de incendios forestales mediante una red de sensores distribuidos en el territorio.

La iniciativa plantea instalar dispositivos autónomos en zonas forestales para medir de forma continua variables ambientales como la temperatura, la humedad o la presencia de determinados gases, con el objetivo de identificar señales tempranas de riesgo y generar avisos geolocalizados antes de que el fuego se propague.

La propuesta ha sido desarrollada por Paula Corella Guillamón, Aitor Ezker Galech y Anaraida García Baigorri en el marco de la tercera edición del Reactor de la Innovación, un programa práctico que permite transformar problemas reales en proyectos de innovación.

En esta edición, centrada en el cambio climático y sus consecuencias y en la que han participado veinte estudiantes, el trabajo ha sido reconocido 'ex aequo' junto con otra iniciativa dedicada al control inteligente de la plaga de la polilla de la vid.

Esta última ha sido elaborada por Unai Fernández Ortega, Amaia Gastearena Irigoyen, Cristina Goya Gárriz, Nerea Sarasa Gil y Eduardo Zudaire Belda.

SENSORES Y AVISOS GEOLOCALIZADOS

El sistema planteado por el equipo funcionaría mediante sensores alimentados con pequeñas placas solares y conectados de forma inalámbrica a una plataforma central. Esta herramienta recogería los datos, los situaría sobre un mapa y generaría avisos cuando detectara condiciones de riesgo o anomalías compatibles con las primeras señales de un fuego.

En los casos considerados más críticos, esa alerta inicial podría verificarse mediante herramientas complementarias, como una cámara térmica o un dron, antes de activar el aviso correspondiente.

"La idea es combinar de forma sensata y adaptada al terreno tecnologías que ya existen, de manera que el sistema sea asequible y se pueda ir ampliando poco a poco según las necesidades y el presupuesto de la entidad que gestiona cada zona", describe el equipo.

El objetivo de la propuesta "no es sustituir el criterio de los servicios de emergencia, sino reducir el tiempo entre la aparición de los primeros indicios y la identificación de un posible foco". El planteamiento "parte de un problema vinculado a la vigilancia de áreas forestales amplias o con poca presencia humana".

En la actualidad, la detección de incendios "puede depender, entre otros medios, de avisos ciudadanos o de imágenes de satélite, que no siempre permiten confirmar un foco en sus primeras fases".

PROYECTO EN FASE CONCEPTUAL

El equipo ha subrayado que se trata de "una propuesta conceptual, no de un sistema construido ni probado". Durante el programa, el grupo "no ha desplegado sensores ni ha realizado pruebas de campo, sino que ha desarrollado un ejercicio de análisis y diseño a partir de un reto amplio: el cambio climático".

A lo largo de las sesiones del Reactor de la Innovación, el equipo "fue acotando ese desafío inicial hasta centrarse en un planteamiento específico: los incendios forestales".

"Buena parte del valor del trabajo está precisamente en ese recorrido de lo general a lo concreto y en la reformulación del problema hasta llegar a una propuesta concreta", según han explicado sus autores.

Posteriormente, "orientó el trabajo hacia la detección temprana y hacia la posibilidad de reducir el intervalo de tiempo que transcurre entre las primeras señales de riesgo y la activación de una respuesta".

El siguiente paso, si la propuesta tuviera continuidad, sería realizar una prueba piloto a pequeña escala en una zona concreta de Navarra para estudiar su funcionamiento en condiciones reales.

La composición interdisciplinar del grupo ha sido uno de los "elementos relevantes" del proceso. Paula Corella cursa el programa de doctorado en Agroalimentación ; Aitor Ezker, el de Economía, Empresa y Derecho ; y Anaraida García Baigorri, el de Ciencias y Tecnologías Industriales.

FORMACIÓN PRÁCTICA INSPIRADA EN EL MIT

El Reactor de la Innovación, que cuenta con la colaboración de Caja Rural de Navarra a través de su Línea Inicia para personas emprendedoras, ofrece una formación práctica en una metodología para desarrollar procesos de innovación inspirada en la utilizada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El programa parte de un problema real y guía a los equipos en varias fases: análisis inicial, definición de posibles soluciones, estudio de su viabilidad y defensa de una propuesta de impacto.

Durante este proceso, el alumnado trabaja en la revisión de hipótesis, el análisis de riesgos, la identificación de posibles escenarios fallidos y el aprovechamiento de conocimiento y tecnología ya existentes.

La formación se estructura en cinco sesiones formativas y otras cuatro de evaluación de proyectos. En estas últimas, los avances se presentan ante un comité de especialistas integrado por representantes de empresas innovadoras y personal investigador sénior de la UPNA.

Además, los equipos cuentan con la asistencia de personal mentor, formado por profesorado y personal investigador de la institución académica.

Uno de los objetivos del programa es crear una red de personas y agentes en torno a la innovación, de forma que el alumnado pueda contrastar sus propuestas con perfiles de la Universidad y con profesionales de empresas y entidades del entorno.

En esta edición, el Reactor de la Innovación ha utilizado también la herramienta para la toma de decisiones Value Creation Wheel, desarrollada en el proyecto europeo IMPACTWHEEL , en el que participa profesorado de la UPNA.