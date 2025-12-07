Estudiantes de la UPNA se forman en cooperación al desarrollo con un curso impartido por ONG y profesorado universitario

Alumnado del curso de cooperación al desarrollo posa en el campus de Arrosadia, con la directora de área de Internacionalización. - JESÚS M GARZARON - UPNA

PAMPLONA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Treinta estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han realizado en este semestre de otoño el Curso de Desarrollo y Cooperación Internacional, cuyo objetivo es formar al alumnado, de la mano de ONG y profesorado de la institución académica, en las habilidades necesarias para la participación activa en intervenciones de desarrollo. De hecho, buena parte de las personas inscritas participarán el curso que viene en el Programa de Formación Solidaria, destinado a la cooperación universitaria al desarrollo.

Este último oferta cada curso una treintena de plazas en países de América Latina, Asia y África para realizar allí un periodo de prácticas o el trabajo fin de grado o de máster bajo la coordinación y tutela de la UPNA y de una institución de enseñanza superior en el país de destino, con reconocimiento académico de los estudios.

El Curso de Desarrollo y Cooperación Internacional, dirigido por la profesora María Jesús Campión Arrastia (directora del Área de Internacionalización y Cooperación del vicerrectorado del mismo nombre), aplica una metodología eminentemente práctica, que permite al alumnado "reflexionar sobre distintos contextos y problemas sociales, y así desarrolla competencias como la perspectiva global e intercultural, la responsabilidad social, la resolución de problemas, el pensamiento crítico o el espíritu emprendedor", explica en una nota la UPNA.

En la formación se comparten experiencias de proyectos e iniciativas llevadas a cabo por diferentes entidades y personas en el ámbito de la cooperación, la economía social y solidaria, la educación inclusiva, la gestión municipal participativa y el consumo responsable.

Los contenidos del curso, de 32 horas de duración y con reconocimiento de 3 ECTS, se desarrollan en cinco bloques: situación mundial y desarrollo humano sostenible (Agenda 2030, globalización, migraciones...), cooperación al desarrollo, desarrollo sostenible (cambio climático, retos ambientales...), economía social y solidaria y, por último, solidaridad internacional. Lo imparten profesorado de la UPNA y especialistas de organizaciones como Alboan, Cruz Roja, Intermón Oxfam, Mugarik Gabe, SETEM y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo Navarra.

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOLIDARIA

Este curso es obligatorio para al alumnado que realiza el Programa de Formación Solidaria, una iniciativa propia de la UPNA enmarcada en la cooperación universitaria al desarrollo y cofinanciada por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra. El objetivo de este programa es "reforzar la solidaridad y los valores de la cooperación al desarrollo de la comunidad universitaria, así como ofrecer una formación profesional práctica en el mundo de la cooperación internacional".

El alumnado se desplazará a los países de destino por un periodo de entre tres y seis meses. El programa se realiza en colaboración con universidades de los países donde se ejecutan los proyectos, organizaciones no gubernamentales de desarrollo y otras agencias internacionales de cooperación. El estudiantado recibe una ayuda para los gastos de viaje, un seguro completo de enfermedad y una ayuda económica mensual en concepto de alojamiento y manutención.

Este programa suma ya más de veinte años de historia e incluye también la recepción de docentes y personal técnico de las organizaciones de destino. Durante todo este tiempo, han sido unas 500 las personas que han participado en el programa, hasta el punto de ser un referente de este tipo de iniciativas en las universidades españolas.